金融三業撤陸腳步加速！銀行將跌破「8」字頭 連七年衰退

金融業續收縮對陸曝險。據金管會截至2025年4月底統計，金融三業對陸曝險降到8,769.5億元續寫史上新低，年減1,657.5億元，年減幅擴大到16%。其中，銀行業曝險降至8,132億元，逼近「8」字頭；壽險業對陸資產更年減近三成，減幅是三業中最劇。

銀行業對陸曝險已連七年下滑。2018年中美貿易戰爆發後，國銀從2019年起每年平均減少逾千億元，2023年跌破兆元大關後，2024年再失守9,000億元，今年進一步滑落，全年可能跌破7,500億元。

進一步觀察，今年前四月，銀行業已大減對陸曝險384億元，為去年同期減幅（25億元）的15倍，顯示撤資速度明顯加快。其中，授信項目年減998.7億元最多，投資和資金拆存也分別年減208.3億元、245.7億元。

銀行局副局長王允中表示，中國經濟成長趨緩，地方債與房地產風險上升，國銀對授信、投資與拆存普遍採取更為保守態度。截至4月底，銀行對陸曝險占淨值比降至17.2%，寫下新低。

保險業方面，壽險對大陸有價證券投資（股票、公債、公司債等）降至524億元，年減209億元，減幅達29%。

保險局副局長蔡火炎指出，地緣政治風險與大陸政經不確定性升高，使壽險公司進一步壓縮對陸部位。至於產險業，早在2023年初即已將對陸曝險降為「零」，迄今未再回補。

相較之下，證券期貨與投信業則是三業中唯一對陸曝險小幅增加者。截至4月底，曝險總額為113.5億元，年增4.57億元。證期局副局長黃厚銘說，主要來自券商自營部位微幅增加短債投資。

目前，金融三業對陸曝險占淨值或可運用資金比率均處於歷史低檔：4月底保險業占可運用資金僅0.16%、證券期貨投信為1.39%、銀行占淨值比17.2%，皆反映金融業對中國市場轉趨保守。

一名大型銀行主管坦言，中美關稅戰談判未定，料美方將續收緊AI晶片出口管制，勢將壓縮大陸電子與製造業出口，加上內需難見明顯復甦，下半年大陸經濟可能呈現「逐季轉弱」，台資金融機構對陸曝險預料還會進一步下修。