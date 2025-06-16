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台企銀 推廣淨零綠生活

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台企銀積極推出台灣Pay消費現金回饋活動，讓民眾開心消費兼省錢。台企銀／提供
台企銀積極推出台灣Pay消費現金回饋活動，讓民眾開心消費兼省錢。台企銀／提供

台灣企銀（2834）推廣淨零綠生活，鼓勵民眾至友善環境的綠色環保餐廳消費，攜手台灣Pay推出「悠遊台北綠食，台灣Pay專享20%現金回饋」活動，民眾於活動期間前往台北市大安區、中正區及信義區指定綠色環保餐廳，透過TWQR「台灣Pay」掃碼消費，即可享20%現金回饋（非即時回饋）。

活動期間自2025年6月1日至10月31日止，民眾只要至環境部認證且為台企銀指定的綠色環保餐廳，使用TWQR「台灣Pay」綁定台企銀金融卡或帳戶進行支付，可享20%現金回饋，每一金融卡或帳戶於活動期間內，回饋上限新台幣500元，活動回饋總金額110萬元。

台灣企銀與台灣Pay鎖定擁有眾多熱門網紅餐廳的大安區、中正區及信義區，主打符合環境部標準提供環保、低碳供餐或用餐環境的「綠色環保餐廳」，如發肉燒肉餐酒敦化本店、龐德羅莎美式餐廳、TBS剔邦饈無菜單鐵板燒等，透過台灣Pay掃碼付款的高額回饋，精準滿足現代消費者對於「數位便利」及「環保理念」的雙重需求，期望藉由創新支付科技與綠色生活融合，引領更多人走向低碳生活。

台灣企銀重視ESG永續議題，積極落實淨零轉型，推動各項綠能永續專案貸款及節能減碳具體措施，同時憑藉綠色金融與環境永續領域的表現，以「數位存款帳戶」、「享e貸個人信用貸款」及「全系列信用卡」三項金融產品服務獲「ISO14067 碳足跡認證」，共取得六項由環境部核發「產品碳足跡標籤」。未來將持續致力於提供客戶全方位的綠色金融產品與服務，發揮永續精神與社會共好。

餐廳 綠色 永續

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