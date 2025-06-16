國泰金 挺國際級藝術展

為讓台灣民眾有機會親睹珍貴的藝術作品，在國立故宮博物院與美國大都會博物館合作、時藝多媒體策劃，以及國泰金控（2882）擔任主要贊助夥伴下，《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》於6月14日起至10月12日在國立故宮博物院北部院區第二展覽館隆重登場，將一次展出來自38位大師之手的81件真跡名作，且此次巡展僅來到台灣、韓國兩地，展出後即不再對外出借，可說是珍貴的封箱之作。

「美國大都會博物館」（The Metropolitan Museum of Art）自1870年代開館以來，收藏來自全世界的人類文明及藝術結晶，獲譽為「世界上最受歡迎的博物館之一」。

國泰金控總經理李長庚表示，國泰深耕台灣逾60年來，持續透過企業的力量，發揮金融核心職能與影響力來提升台灣民眾的生活質感，秉持「藝術走入生活」的理念，長年支持國際級藝術與台灣共創更多火花。一檔頂級的藝術活動，要動用非常多的資源與各方協助才能實現，國泰金控非常榮幸成為這次展覽的主要贊助夥伴，不僅是美國大都會博物館首次最大規模的海外巡展，亦適逢故宮百年慶典、第二展覽館全新整修啟用的首檔展覽，意義非凡。

此次展覽將讓民眾免除搭機越洋的舟車勞頓，欣賞從印象派到早期現代主義的81件藝術名作，體驗橫跨一世紀、精彩的西方藝術美學史。李長庚也分享曾去紐約大都會博物館看展的經驗，期許未來能有更多國際級的藝術品來到台灣。

國泰金控身為台灣最大金融機構，歷年來支持國際級藝術來台交流，希望讓每位民眾都有機會感受到藝術帶來的啟發與感動，例如攜手雲門舞集打造《國泰雲門隨行吧》於今年邁入30周年，每年夏秋兩季所舉辦的戶外公演與社區巡演，獲外媒譽為「地表上最大的戶外舞蹈活動」，迄今累計巡演近300場、累計超過270萬人次參與；亦連續二年支持《亞洲日舞影展》，支持新銳電影人站上國際舞台，讓世界看見台灣影視人才的豐沛潛力。