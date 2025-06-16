聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金 挺國際級藝術展

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》於6月14日起至10月12日在國立故宮博物院北部院區第二展覽館隆重登場，國泰金控為展覽主要贊助夥伴。 國泰金控／提供
《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》於6月14日起至10月12日在國立故宮博物院北部院區第二展覽館隆重登場，國泰金控為展覽主要贊助夥伴。 國泰金控／提供

為讓台灣民眾有機會親睹珍貴的藝術作品，在國立故宮博物院美國大都會博物館合作、時藝多媒體策劃，以及國泰金控（2882）擔任主要贊助夥伴下，《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》於6月14日起至10月12日在國立故宮博物院北部院區第二展覽館隆重登場，將一次展出來自38位大師之手的81件真跡名作，且此次巡展僅來到台灣、韓國兩地，展出後即不再對外出借，可說是珍貴的封箱之作。

「美國大都會博物館」（The Metropolitan Museum of Art）自1870年代開館以來，收藏來自全世界的人類文明及藝術結晶，獲譽為「世界上最受歡迎的博物館之一」。

國泰金控總經理李長庚表示，國泰深耕台灣逾60年來，持續透過企業的力量，發揮金融核心職能與影響力來提升台灣民眾的生活質感，秉持「藝術走入生活」的理念，長年支持國際級藝術與台灣共創更多火花。一檔頂級的藝術活動，要動用非常多的資源與各方協助才能實現，國泰金控非常榮幸成為這次展覽的主要贊助夥伴，不僅是美國大都會博物館首次最大規模的海外巡展，亦適逢故宮百年慶典、第二展覽館全新整修啟用的首檔展覽，意義非凡。

此次展覽將讓民眾免除搭機越洋的舟車勞頓，欣賞從印象派到早期現代主義的81件藝術名作，體驗橫跨一世紀、精彩的西方藝術美學史。李長庚也分享曾去紐約大都會博物館看展的經驗，期許未來能有更多國際級的藝術品來到台灣。

國泰金控身為台灣最大金融機構，歷年來支持國際級藝術來台交流，希望讓每位民眾都有機會感受到藝術帶來的啟發與感動，例如攜手雲門舞集打造《國泰雲門隨行吧》於今年邁入30周年，每年夏秋兩季所舉辦的戶外公演與社區巡演，獲外媒譽為「地表上最大的戶外舞蹈活動」，迄今累計巡演近300場、累計超過270萬人次參與；亦連續二年支持《亞洲日舞影展》，支持新銳電影人站上國際舞台，讓世界看見台灣影視人才的豐沛潛力。

美國 國立故宮博物院 博物館

延伸閱讀

《美國大都會博物館名作展》6/14台北故宮登場！高更、雷諾瓦真跡搶先看

「美國大都會博物館」開展！必看經典，線上導覽先睹為快

未展先轟動！故宮北院「美國大都會博物館名作展」預售狂銷10萬張 開箱5大展區

美大都會名作故宮登場 賴清德與馬唯中罕見同框

相關新聞

金融業對陸曝險續降 保險降幅最大

據金管會統計，截至四月底止，金融三業（銀行、證期投和保險業）大陸曝險金額分別為銀行業八一三二點○一億、證券業一一三點四九...

女性專屬保單 強化防護網

現代女性在生活和工作中，常常面臨來自於家庭、職場或健康等多重壓力，為了全面守護女性的身心健康，國泰人壽、南山人壽等保險公...

保險小百科／展期定期險 保戶添彈性

人生際遇難料，可能難免會遇到手頭緊、保費繳不出來的時候，或是繳了幾年保費後，發現無力負擔，非不得已情況下，保戶除了解約之...

「終身醫療」分紅保單 退休靠山

內政部2023年簡易生命表顯示，女性平均餘命為83.74歲，較男性高出了6.8歲；而保誠人壽2024年退休大調查結果說明...

專家教你保／善用保險傳承資產 一舉數得

許多民眾往往認為，只有高資產族或是有配偶的子女，才需要具備資產傳承規劃，多數人也認為年輕時不需要考慮，可以等老了再處理資...

退休金算盤／勞退自提6% 拉高收益分紅

近期美國關稅衝擊全球經濟，股市、匯率隨之大幅波動，讓許多民眾心情，也跟著股市折線圖起伏，愈來愈多人轉向更有保障的投資方式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。