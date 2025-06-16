聽新聞
0:00 / 0:00
換匯優存！滙豐美元定存7天期最優惠 年利率上看10%
旅遊旺季到，不少民眾會趁著匯率不錯時提前換匯，而銀行也趁勢推出「換匯優存」，如滙豐銀換匯優利定存年利率可上看10%，凱基銀換匯定存7天期享8.88％高利，第一銀行美元換匯定存則有6.88％優惠利率，讓民眾可更輕鬆出遊。
滙豐銀行即日起至6月30日止，針對該行卓越理財及運籌理財One能戶客戶推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%；紐幣、英鎊、加幣、澳幣、歐元、港幣定存7天期年利率7%優惠；日幣定存7天期年利率5%優惠，最高承作金額為等值100萬美元。
王道銀行於6月30日前推出美元定存方案，民眾換匯以新台幣兌換為美元累計達5,000（含）美元以上，即可參加活動，提供1個月期固定年利率10%優惠，單筆起存金額為1,000美元，上限1萬美元。
凱基銀行6月30日前推出換匯優存，提供美元、日圓、歐元三種幣別的換匯方案，分別單筆承作1,000美元、10萬日圓、1,000歐元以上，可享7天期年利率8.88%優惠。
永豐銀行指出，即日起至6月30日推出外幣定存優惠，美元、人民幣、日圓、歐元、澳幣享7天期定存年利率9.5%、1個月期年利率最高5.2%，起存額為100元原幣，僅日圓起存額為10,000元日圓；民眾透過網路銀行、行動銀行或DAWHO App，使用「換匯優利定存」專屬線上交易服務，換匯同時開立定存，即可享優惠。
第一銀行推出換匯優利定存專案，6月30日前針對iLEO數位存款用戶，提供年利率美元14天期6.88％、澳幣及歐元1個月期4.68％短天期高利定存，還同步祭出匯率減碼雙效加值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言