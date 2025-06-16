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產險前五月簽單保費 增11%
產險業今年前五月簽單保費出爐，累計簽單保費達1,256.1億元，年成長逾一成，其中，工程險年增率逾四成，火險、天災險、航空險、健康險也成長逾二成，帶動整體簽單保費成長。
根據產險業統計，19家產險公司5月的簽單保費收入總計約244.3億元，與去年5月保費總收入233.2億元相比，年成長4.7%；累計今年前五月簽單保費達1,256.1億元，較去年同期1,131.4億元，增加124.7億元，年成長11%。
以各險種來看，在政府積極推動能源轉型政策下，台灣綠能產業蓬勃發展，各大產險也持續拓展綠能、離岸風電等保險業務，工程險簽單保費持續大幅成長，5月簽單保費達21.5億元，較去年5月15.9億元成長34.9%，累計前五月簽單保費達118.6億元，較去年同期增加35.5億元，年增42.5%。
近幾年商業火險簽單保費大幅成長，火險今年5月簽單保費達21.6億元，年增逾8%，今年火險累計前五月簽單保費達109.6億元，較去年同期增加22.4億元，年增25.6%。
天災險累計前五月簽單保費達103.5億元，年增22.2%；航空險累計前四月簽單保費達3.7億元，年增21.1%；健康險累計前四月簽單保費24.2億元，同樣年增逾二成。
面對即將到來的颱風季，國泰產險搶先部署，推動「太陽光電關懷計畫」，協助檢視案場設備與環境條件、實地損防查勘服務。
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