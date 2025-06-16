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境外金融中心 獲利倍增

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2025年前四月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘10.6億美元，年增1.05倍，已達2024年全年獲利的六成。其中，券商（OSU）搭上關稅戰行情，大舉布局空方期貨部位，單月暴賺、成功撐盤。

但金融圈示警，進入5月後，台幣驟升近7%、美債殖利率再度反彈，勢將為獲利帶來匯兌與評價雙重壓力，境外金融中心第2季表現恐將面臨考驗。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）、及國際保險業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

據數據顯示，4月三大境外金融中心單月稅前盈餘為2.27億美元，為今年次低，月減15%。主因OBU獲利回落，反觀OSU與OIU則小幅走揚。其中以OSU表現最為戲劇，稅前盈餘暴衝至752.7萬美元，較3月僅7.9萬美元大增近百倍。

證期局副局長黃厚銘說明，川普4月喊出對等關稅，引發市場對經濟與原油需求疑慮，造成原油與海外股價指數期貨價格重挫，券商布局期貨空單，成功大賺。

4月OBU稅前盈餘70.3億元，月減21%，主要受匯兌損失與利息、投資淨收益減少拖累。即便如此，OBU前四月累計仍大賺332.7億元、年增94%，受惠美債殖利率仍低於去年，帶來評價利益、推升投資報酬。

以臺銀4月底美元對台幣結算匯率32.12元換算，OBU前四月稅前盈餘折合約10.35億美元。

在OSU單月爆賺帶動下，前四月累計稅前盈餘已達1,728萬美元，成為穩盤要角。

保險業方面，OIU持續低迷，4月僅賺125萬美元，累計前四月獲利661.2萬美元、年減43%。

保險局副局長蔡火炎表示，OIU獲利年減，主要因壽險保費收入下滑，導致利息收入減少。

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