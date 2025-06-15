中國政經風險增 金融三業對中曝險續創歷史新低

金管會統計顯示，銀行業、保險業與證券期貨投信投顧業等金融三業對中國曝險金額持續下滑，截至4月底降至新台幣8769.5億元，續創歷史新低，年減15.89%。金管會官員說明，中國經濟趨緩、地緣政治風險升高，也讓金融三業對中國授信、投資等都較謹慎。

根據金管會統計，綜觀整體金融三業曝險，最大宗曝險來自銀行業，國銀截至4月底對中國曝險金額為8132.01億元，占整體金融三業曝險近9成3。

統計顯示，國銀4月底對中國曝險年減1452.67億元，年減幅15.16%，曝險占淨值比例17.2%也創下新低。觀察整體曝險，又以資金拆存下滑幅度最大，年減28.26%；授信金額為5324.13億元，年減15.8%，續寫歷史新低。

金管會銀行局副局長王允中指出，銀行業對中國曝險持續減少，主因為中國經濟趨緩，債務跟房地產風險增加，讓國銀對中國投資、授信與資金拆存都持較謹慎態度。

至於保險業對中國投資有價證券金額，截至4月底為524億元，較去年同期減少209億元，年減29%，且皆由壽險業投資，產險業對中國曝險持續掛零，合計保險業對中國曝險占可運用資金僅0.16%。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，保險業曝險持續下降，主要跟中國政經情勢、地緣政治風險升高有關。

證券期貨投信投顧業方面，截至4月底對中國曝險降至113.49億元，不過跟去年同期相比微幅增加4.57億元，年增4.2%。

金管會證期局副局長黃厚銘解釋，證券期貨投信投顧業對中曝險跟去年同期相比呈微幅年增，主要是證券商自營財務性投資在短債部位微幅增加所致。