金融期夜盤交易 來了

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

隨對等關稅不確定性發酵，今年台灣期貨市場夜盤交易占全市場交易量近四成，顯示交易人利用夜盤避險需求與日俱增。期交所因應市場需求，夜盤繼已掛牌的臺股期貨、電子期貨、半導體30期貨及臺灣中型100期貨後，將再增添金融期貨及小型金融期貨，預計23日上路，提升跨商品價差交易便利性。

交易金融期貨可掌握金融股趨勢，參與金融股整體績效表現，期貨市場除有金融期貨外，亦有契約規模及保證金為金融期貨四分之一的小型金融期貨，提供交易人參與金融股更多元選擇，交易更為靈活，有利交易人執行分批進場、加減碼策略，達到分散風險效果，並提供大小型商品套利機會。

截至6日，金融期貨契約價值約212萬元、小型金融期貨約為53萬元，交易一口金融期貨及小型金融期貨原始保證金分別為1萬及3.75萬元，約為契約規模的7%。

金融股雖股性相對平穩，價格波動主要反應總體經濟情況、景氣循環或政策性題材，不過，面對川普關稅政策變化，不時引發全球股市波動，將金融期貨及小型金融期貨納入夜盤交易，有助於交易人應對國際政經情勢變化所衍生的不確定性，即時交易避險或調整部位，減少承擔跨夜價格跳空風險。

金融期貨新增的夜盤交易時段，與臺股期貨相同，自下午3時開始交易至次日上午5時。

同樣適用動態價格穩定措施，退單百分比與退單點數計算方式規劃與日盤相同，其退單點數=最近標的指數收盤價*退單百分比，退單百分比單式委託為2%、價差委託為1%。

另外，在交易人風險控管部分，金融期貨的標的指數於期交所夜盤交易時段未開盤，規劃比照臺股期貨，指定金融期貨為夜盤交易時段「豁免代為沖銷商品」，期貨商對交易人的夜盤風險控管方式同現行，夜盤交易時段倘交易人帳戶權益數低於維持保證金，且僅留有此商品等豁免代為沖銷商品的部位時，期貨商無須發出高風險帳戶通知；交易人如有需要可另向期貨商申請風險警示通知；風險指標達代為沖銷標準時，期貨商無須沖銷本商品等豁免代為沖銷商品。

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