櫃買中心赴港法說 外資回響熱烈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心副總經理涂月憲（前排左三）、凱基證券副總經理楊惠仁（前排左二）與參加法說會的上櫃公司代表合影。櫃買中心／提供
櫃買中心副總經理涂月憲（前排左三）、凱基證券副總經理楊惠仁（前排左二）與參加法說會的上櫃公司代表合影。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）近日與凱基證券合作，邀請八家上櫃公司於香港舉辦海外法人說明會，吸引近120人次的外資機構投資人參加，總計進行46場次會議。外資機構法人參與踴躍，顯示外資機構高度關注櫃買市場的優質上櫃公司。

櫃買中心表示，此次參加香港法說會的八家上櫃公司包括聯亞（3081）、弘塑、雙鴻、力旺、信驊、聖暉*、萬潤，以及精測，都是目前在IC設計、半導體製程相關供應鏈及散熱模組等產業領域中的優質公司，因此吸引當地眾多大型資產管理公司與保險公司及專業投資機構積極參與，氣氛相當熱絡。

此外，櫃買中心在法說會當天特別安排時段向外資機構介紹櫃買市場的優勢與特色，包括股債雙核心業務的亮麗表現、建構多層次股票市場以扶植企業發展、上櫃股票市場擁有相對高的殖利率及合理的本益比等。同時，也分享櫃買中心近年來引進國際創新產品及推廣協助上櫃公司永續發展的具體成果，藉以增進外資機構法人對櫃買市場的認識。

櫃買中心近年來積極協助上櫃公司提升企業價值，並透過歷次海外法說會的舉辦，安排優質上櫃公司與外資機構法人直接面對面會談，提升上櫃公司的國際知名度，可望帶動更多國際資金進入櫃買市場，持續增進我國證券市場交易動能。

法說會 櫃買中心 外資

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