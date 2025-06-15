公司治理評鑑 表揚績優生

為肯定上櫃及上市公司致力精進治理，櫃買中心與臺灣證券交易所上周舉辦「第11屆公司治理評鑑頒獎典禮」，公開表揚本屆排名前5%、市值50億至100億元者排名前5%、市值未達50億元者排名前1%及本屆進步最多級距上市上櫃公司。

金管會主委彭金隆致詞時表示，自2013年第一版公司治理藍圖發布以來，在各單位齊心協力推動下，制度設計逐步成熟，企業落實的程度及市場參與者的重視程度持續提升，形塑出台灣企業治理文化的堅實基礎，在全球高度關注企業永續與責任治理的當下，健全的公司治理制度已成為吸引國際資金、提升企業競爭力的關鍵，期許透過評鑑制度，持續帶動三項正向效益，包括強化企業內部管理與風險控管能力、提升投資市場信任度與透明度，以及回應投資人期待，重視股東價值。

櫃買中心指出，第11屆公司治理評鑑以四大構面：維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度，及推動永續發展，設計共75項指標，全面評估企業整體公司治理實踐狀況。展望未來，將持續強化評鑑指標的鑑別度，並在現有制度架構下，參酌國內外相關政策與趨勢，逐步調整與強化環境（E）、社會（S）及治理（G）三面向評鑑內容，預計於2026年正式轉型為「ESG評鑑」。