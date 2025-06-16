聽新聞
0:00 / 0:00

保險小百科／展期定期險 保戶添彈性

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

人生際遇難料，可能難免會遇到手頭緊、保費繳不出來的時候，或是繳了幾年保費後，發現無力負擔，非不得已情況下，保戶除了解約之外，保險公司提醒，其實還有申請「展期定期保險」的彈性。

凱基人壽指出，所謂「展期定期保險」是指要保人繳足保險費累積達有保單價值準備金時，將當時保單價值準備金扣除保險公司營業、作業等行政成本後，剩餘的金額作為一次繳清的躉繳保險費，向保險公司申請，在不變更當年度保險金額的原則下，但改變保障期間。

展期定期後，要保人不必再繼續繳保險費，契約能繼續有效到某特定時日，但不會超過原契約滿期日。例如：原本保額100萬元的終身壽險，申請變更後，100萬元保障調整至保障期間至60歲，保戶往後無須再繳交保險費。

保險金 保費 保單

延伸閱讀

「股息計入所得稅」剝削投資人？他怨制度不公 股民反批二代健保

金管會11日邀壽險總座們開會 找第二桶金

金管會畫定門檻 年繳500萬保費即為高資產保戶

壽險拉高美元保單宣告利率

相關新聞

金融業對陸曝險續降 保險降幅最大

據金管會統計，截至四月底止，金融三業（銀行、證期投和保險業）大陸曝險金額分別為銀行業八一三二點○一億、證券業一一三點四九...

女性專屬保單 強化防護網

現代女性在生活和工作中，常常面臨來自於家庭、職場或健康等多重壓力，為了全面守護女性的身心健康，國泰人壽、南山人壽等保險公...

保險小百科／展期定期險 保戶添彈性

人生際遇難料，可能難免會遇到手頭緊、保費繳不出來的時候，或是繳了幾年保費後，發現無力負擔，非不得已情況下，保戶除了解約之...

「終身醫療」分紅保單 退休靠山

內政部2023年簡易生命表顯示，女性平均餘命為83.74歲，較男性高出了6.8歲；而保誠人壽2024年退休大調查結果說明...

專家教你保／善用保險傳承資產 一舉數得

許多民眾往往認為，只有高資產族或是有配偶的子女，才需要具備資產傳承規劃，多數人也認為年輕時不需要考慮，可以等老了再處理資...

退休金算盤／勞退自提6% 拉高收益分紅

近期美國關稅衝擊全球經濟，股市、匯率隨之大幅波動，讓許多民眾心情，也跟著股市折線圖起伏，愈來愈多人轉向更有保障的投資方式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。