保險小百科／展期定期險 保戶添彈性

人生際遇難料，可能難免會遇到手頭緊、保費繳不出來的時候，或是繳了幾年保費後，發現無力負擔，非不得已情況下，保戶除了解約之外，保險公司提醒，其實還有申請「展期定期保險」的彈性。

凱基人壽指出，所謂「展期定期保險」是指要保人繳足保險費累積達有保單價值準備金時，將當時保單價值準備金扣除保險公司營業、作業等行政成本後，剩餘的金額作為一次繳清的躉繳保險費，向保險公司申請，在不變更當年度保險金額的原則下，但改變保障期間。

展期定期後，要保人不必再繼續繳保險費，契約能繼續有效到某特定時日，但不會超過原契約滿期日。例如：原本保額100萬元的終身壽險，申請變更後，100萬元保障調整至保障期間至60歲，保戶往後無須再繳交保險費。