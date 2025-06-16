退休金算盤／勞退自提6% 拉高收益分紅

近期美國關稅衝擊全球經濟，股市、匯率隨之大幅波動，讓許多民眾心情，也跟著股市折線圖起伏，愈來愈多人轉向更有保障的投資方式。為了投資有保障的退休生活，「勞退自提6%」時有所聞，事實上自提比率不是只有固定的6%，而是可以自行選擇1%至6%之間，端看個人規劃。

勞工自願提繳1%至6%薪資，放入退休金個人專戶裡，其實比率可以自行選擇。不過大家最常聽到的，都是直接稱呼為「勞退自提6%」，究竟自提1%至6%有什麼差異？該如何選擇？其實就取決於個人財務狀況和個人退休計畫。

圖／經濟日報提供

每個人當下的財務狀況都不同，如果收入比較高，有餘裕者，可以選擇較高的自提比率，例如6%。接著看退休目標，考慮自己在退休時，希望擁有多少資金；比較高的自提比率，可以更快達到退休儲蓄目標。

換言之，要勞退自提1%至6%，事實上是可以靈活調整，視個人當前財務狀況而定，倘若今年手頭比較緊，可以先提1%至3%，等到手頭寬裕時再提高至5%至6%。

勞退自提的比率，也可以參考「投資回報」這項因素，勞退基金的收益率，會影響最終的退休金累積，選擇比較高的自提比率，可以在收益率較高時，獲得更多的回報。換言之，自提比率愈高，本金就愈多，可以分配的紅利也就愈多。

勞退自提是一個很有彈性的機制，個人可以根據目前的薪資所得及實際支出情形來進行權衡，在薪資1%至6%間進行有彈性的調整。勞退自提期間，如果剛好遇到經濟困難的情況，也可以停止自提。因此，自提比率多少，或是要不要自提，勞工都可以隨時做調整。

只要自願提繳勞工退休金，自願提繳的金額，不計入提繳年度薪資所得課稅，所以不論自提比率1%至6%選擇要提多少，都可以免計所得課稅。

勞動部也提醒，一年一度個人綜合所得稅報稅期間，勞工如在2024年有自願提繳退休金，今年5月至6月在申報2024年度綜合所得稅時，每月工資6%範圍內自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。

為方便勞工，勞保局已將相關資料提供給財政部資訊中心，民眾透過網路報稅會直接帶入可扣除金額，免再自行減除。

勞動部提到，參加自願提繳退休金除享有稅負優惠，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時享有最低保證收益，節稅的同時還可以累積退休儲蓄，讓老年退休經濟生活多一層保障。