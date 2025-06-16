專家教你保／善用保險傳承資產 一舉數得

許多民眾往往認為，只有高資產族或是有配偶的子女，才需要具備資產傳承規劃，多數人也認為年輕時不需要考慮，可以等老了再處理資產傳承的問題。但若未事先提早做好完善規劃，不但可能導致稅務問題接踵而來，家族爭產的案例更是比比皆是。

為了能「只留遺產、不留遺憾」，民眾都應該要掌握資產傳承規劃正確知識。而資產傳承工具百百種，其中，若選擇用保險保單進行資產傳承，除了具有壽險保障、可以預留稅源，讓自己的意志、規劃得以彈性調整與快速貫徹，還可選擇一次給付或分期給付，達到類似信託的效果，可說是一舉數得。

但也要特別注意的是，遺產及贈與稅法規定，有指定受益人的身故保險金額不計入遺產總額，但這裡需要保人與被保險人為同一人，且不可違反實質課稅原則才可適用，因此若要保人與被保險人非同一人，就會面臨到課稅的問題。

圖／經濟日報提供

此外也要提醒，在填寫保單受益人的時候，最後一定要加上法定繼承人，避免原指定的受益人比被保險人先過世，保單就會變成無指定受益人，最終成為遺產被計入遺產總額課稅的情況。而身故保險金超過3,740萬元者，也會有最低稅負制的課稅。

總歸來說，保險資產傳承共有以下四個好處。包括一、預留稅源：以身故保險作為預留的遺產稅稅源，讓下一代順利繼承家族遺產。

二、掌握控制權：可按照個人意願指定受益人，並排定受益人之順位與分配比例，且有更高的財富傳承分配掌控權。

三、留愛家人：可選有分期給付功能的保單，避免下一代因一次領取大筆保險金而過度揮霍或被詐騙，失去上一代期望的守護與關愛。

四、加快資產分配速度：保險理賠金申請簡便，受益人備妥相關申請文件，沒有特別情況，保險公司接到通知在15日內就要給付保險金，較執行遺囑或辦理繼承來說，資產傳承分配的速度更快。

（本文由新壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）