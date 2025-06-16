聽新聞
0:00 / 0:00

「終身醫療」分紅保單 退休靠山

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
壽險業者建議，女性們規劃好自身的保障，在遇到突發狀況時，能夠支應潛在的醫療風險支出，緩衝家庭經濟影響，並維護退休生活品質。（本報系資料庫）
壽險業者建議，女性們規劃好自身的保障，在遇到突發狀況時，能夠支應潛在的醫療風險支出，緩衝家庭經濟影響，並維護退休生活品質。（本報系資料庫）

內政部2023年簡易生命表顯示，女性平均餘命為83.74歲，較男性高出了6.8歲；而保誠人壽2024年退休大調查結果說明，女性平均期望退休年齡為59.9歲，因此，要如何規劃超過20年的第三人生對女性至關重要。

保誠人壽建議，女性們利用保險商品的特性，將風險轉嫁予保險公司，規劃好自身的保障，在遇到突發狀況時，能夠支應潛在的「醫療風險支出」，緩衝家庭經濟影響，並且維護退休生活品質。

退休調查還指出，女性受訪者在退休後預估大額花費前三大為「個人的醫療支出」、「家人的醫療費用」、「旅遊支出／娛樂休閒費用」，顯示出女性除了關心自身的健康，也重視家人的健康，並且注重退休後的娛樂。在此階段已備有基本的定期醫療險以及意外險，可以根據人生階段變化，以及事業穩定性，轉換為終身醫療險。

在平均期望退休金方面，女性受訪者認為需要準備1,518萬元，平均在41.1歲準備退休金；且投入退休金規劃的占比為44.8%，僅次累積財富規劃，而每月投入金額為13,571元；其中58%女性使用保險商品作為穩定的保障規劃。

針對保險商品規劃，保誠人壽建議女性們可運用美式分紅保單作為人生保障，因分紅保單具有壽險保障性質，且具備有機會獲得的年度紅利，不僅提供家庭安心守護的後盾，還可以依照不同保單的規定保單年度起，每年獲得一筆資金，提供退休後的靈活運用。

退休金 保單

延伸閱讀

金管會11日邀壽險總座們開會 找第二桶金

壽險拉高美元保單宣告利率

保單豁免強制執行 小額終老商品有望納入

保險法修法完成三讀力拚7月上路 近110萬件保單強執可望拆彈

相關新聞

金融業對陸曝險續降 保險降幅最大

據金管會統計，截至四月底止，金融三業（銀行、證期投和保險業）大陸曝險金額分別為銀行業八一三二點○一億、證券業一一三點四九...

女性專屬保單 強化防護網

現代女性在生活和工作中，常常面臨來自於家庭、職場或健康等多重壓力，為了全面守護女性的身心健康，國泰人壽、南山人壽等保險公...

保險小百科／展期定期險 保戶添彈性

人生際遇難料，可能難免會遇到手頭緊、保費繳不出來的時候，或是繳了幾年保費後，發現無力負擔，非不得已情況下，保戶除了解約之...

「終身醫療」分紅保單 退休靠山

內政部2023年簡易生命表顯示，女性平均餘命為83.74歲，較男性高出了6.8歲；而保誠人壽2024年退休大調查結果說明...

專家教你保／善用保險傳承資產 一舉數得

許多民眾往往認為，只有高資產族或是有配偶的子女，才需要具備資產傳承規劃，多數人也認為年輕時不需要考慮，可以等老了再處理資...

退休金算盤／勞退自提6% 拉高收益分紅

近期美國關稅衝擊全球經濟，股市、匯率隨之大幅波動，讓許多民眾心情，也跟著股市折線圖起伏，愈來愈多人轉向更有保障的投資方式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。