「終身醫療」分紅保單 退休靠山

內政部2023年簡易生命表顯示，女性平均餘命為83.74歲，較男性高出了6.8歲；而保誠人壽2024年退休大調查結果說明，女性平均期望退休年齡為59.9歲，因此，要如何規劃超過20年的第三人生對女性至關重要。

保誠人壽建議，女性們利用保險商品的特性，將風險轉嫁予保險公司，規劃好自身的保障，在遇到突發狀況時，能夠支應潛在的「醫療風險支出」，緩衝家庭經濟影響，並且維護退休生活品質。

退休調查還指出，女性受訪者在退休後預估大額花費前三大為「個人的醫療支出」、「家人的醫療費用」、「旅遊支出／娛樂休閒費用」，顯示出女性除了關心自身的健康，也重視家人的健康，並且注重退休後的娛樂。在此階段已備有基本的定期醫療險以及意外險，可以根據人生階段變化，以及事業穩定性，轉換為終身醫療險。

在平均期望退休金方面，女性受訪者認為需要準備1,518萬元，平均在41.1歲準備退休金；且投入退休金規劃的占比為44.8%，僅次累積財富規劃，而每月投入金額為13,571元；其中58%女性使用保險商品作為穩定的保障規劃。

針對保險商品規劃，保誠人壽建議女性們可運用美式分紅保單作為人生保障，因分紅保單具有壽險保障性質，且具備有機會獲得的年度紅利，不僅提供家庭安心守護的後盾，還可以依照不同保單的規定保單年度起，每年獲得一筆資金，提供退休後的靈活運用。