女性專屬保單 強化防護網

現代女性在生活和工作中，常常面臨來自於家庭、職場或健康等多重壓力，為了全面守護女性的身心健康，國泰人壽、南山人壽等保險公司也陸續推出女性專屬保單。

國泰人壽近期推出女性專屬健康方案「好康愛防癌定期保險（外溢型）」，聚焦女性好發癌症與更年期健康挑戰，在癌症、特定手術、意外骨折等三大面向提供全方位保障，並攜手「蛹之生心理諮商所」，只要於今年12月31日前投保「好康愛」，即提供前1萬名投保的被保險人享「一對一心理諮商服務」，守護女性從身到心的健康需求。

圖／經濟日報提供

國泰人壽商品部協理張孝旭表示，根據國壽2024年《保戶健康年報》顯示，女性保戶癌症發生率前五名中即涵蓋乳癌、子宮體癌及卵巢癌。

除了癌症風險之外，女性因為先天尿道短，且隨著年齡漸增，加上歷經懷孕生產、膀胱肌肉及韌帶退化萎縮等因素，較容易出現頻尿、尿失禁等問題；進入更年期後，更常見骨質疏鬆，若不慎跌倒，發生骨折風險也隨之提高。

「好康愛」強化女性保障，初次罹癌時會給付一次性保險金、並針對女性常見特定癌症（重度）提供額外給付，更涵蓋好發於更年期之腹式尿失禁手術等特定手術保險金，而女性更年期常有的骨質疏鬆導致意外發生時更容易骨折的問題，也有骨折保險金保障，包括脊椎骨、大腿骨與手腕骨等高風險部位，有效防護日常生活中的跌倒風險，搭配身故及滿期保險金設計，助保戶靈活運用醫療給付。

南山人壽提出三大關鍵行動，鼓勵女性們提早從三大方面儲存健康資本，一是生理面多運動預防疾病，維持健康體況；二是心理面關心自己，找到適當喘息的方式，保持心靈健康；三是保障面，要提早準備長照險與健康險，將未來可能風險提早轉嫁。南山人壽以保險與健康服務並行，全面支持女性活出自主健康新人生。

南山人壽近年更推出女性專屬商品，除針對女性易發的乳癌、肺癌等特定癌症加強保障，也針對現行普遍晚婚遲育的情況，推出業界首創給付「不孕症特定試管嬰兒保險金」的保險關懷婦女。不只提供財務補償，南山人壽也貼心替保戶串接罹病後的健康照顧，以及長期照顧服務，讓女性們安心面對未來。