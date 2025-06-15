年薪不到150萬元新青安難申請？土銀周末發聲3點回應了

針對近日媒體諸多民眾申請房貸相關報導，有稱年薪未達150萬的準青安族申貸被勸退，土地銀行特別於15日就新青安房貸說明，為協助有申請房貸需求的民眾並配合政府政策，凡符合青安貸款資格民眾皆可受理申請，並核給適度融資額度。為協助申請人管控風險，若申請人收入與負債顯不相當，將主動關懷及提醒審慎評估財務能力，避免金融房市波動風險影響還款能力。

針對近日媒體諸多民眾申請房貸相關報導，土地銀行為協助有申請房貸需求的民眾並配合政府政策，謹就新青安房貸說明如下：

（一）本行配合政府政策一向不遺餘力，新青安貸款係協助無自有住宅家庭購屋自住，提供利率，寬限期及貸款年限等優惠措施，減輕民眾資金負擔，凡本人，配偶及未成年子女無自有住宅者，即可申請。 （二）本行受理授信案件恪遵授信審查原則及主管機關相關規範，凡符合青安貸款資格之民眾皆可受理申請，並審酌個案之資金用途、償還來源、債權保障等情形，以核給適度融資額度。 （三）為協助申請人管控風險，若申請人收入與負債顯不相當致影響償債能力者，本行將主動關懷及提醒申貸民眾，須審慎評估本身財務能力及控管財務風險，避免金融房市波動風險影響其還款能力，以維護良好信用。

民眾若有申請新青安房貸或其他房貸相關問題，可逕洽本行房貸客服專線（官網公告貸款方案說明）：0800-282-099、購置住宅貸款諮詢專線：（02）2348-3044，本行將竭誠為民眾解答相關問題。