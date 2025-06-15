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金融三業大陸曝險續降！銀行曝險年減近千億 淨值比降至17.2%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融三業大陸曝險續降 銀行曝險年減近千億 淨值比降至17.2%。圖／本報系資料照片
金融三業大陸曝險續降 銀行曝險年減近千億 淨值比降至17.2%。圖／本報系資料照片

據金管會統計，截至4月底止，金融三業的大陸曝險金額分別為銀行業8132.01億、證券業113.49億、保險業524億，合計金融三業共8769.5億，倘若和3月底的金融三業大陸曝險金額相較，再減少176.2億元，其中以銀行減少金額規模最大，4月單月再減122.79億元，而銀行業的曝險占淨值比也從3月底的17.6%再降至17.2%，保險的曝險金額，則較去年同期的733億減少29%。

統計顯示，銀行業4月底曝險金額8132億，若和去年同期相比，減少1452.67億元，減幅15.16%，倘若和3月底相較，月減122.79億元。不過，上述的授信部位僅包括大陸分行的授信放款部位，並未包括「子行」的曝險，金融圈人士指出，子行計入該統計的，只有資本金的部位，因此實際的國銀大陸據點的放款統計，仍超過上述的統計數據。

以銀行業的授信、投資、資金拆存等三大類的曝險觀察，以授信類減少最多，4月較2024年4月減少998.69億，年減近千億元，減幅15.8%；此外，資金拆存規模也減少245.71億，減幅28.26%為三大類曝險最高，主要也和銀行鑑於大陸經濟趨緩、加上不動產市場低迷、地方政府債務惡化問題仍未解，使整個金融體系風險升高，銀行在資金拆存上亦更為謹慎有關。銀行局也指出，國銀對大陸曝險減少主要和大陸經濟成長趨緩、債務及不動產風險增加等三大原因有關。

銀行業

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