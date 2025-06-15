全球人壽支持體育發展 攜手台鋼雄鷹舉辦親子主題日

全球人壽長期支持台灣各項體育發展，14日攜手台鋼雄鷹舉辦「來KID TAKAO家」親子主題日，邀請全球人壽董事長林文惠代表進行公益開球，並號召業務同仁共同進場為台灣棒球加油，現場除規劃有系列親子活動外，更積極宣傳防詐識詐，展現全球人壽推動金融防詐決心。

「來KID TAKAO家」親子主題日，讓澄清湖球場變成親子樂園，享受棒球也留下美好家庭回憶，秉持全球人壽「因為愛 責任在」的品牌理念，主題日邀請全球人壽董事長林文惠開球，開場由全球人壽樂活寶攜手台鋼雄鷹職棒啦啦隊Wing Stars帶領全場球迷共同應援，並安排全球人壽同仁與眷屬共襄盛舉，透過親子同樂、進場應援，共同打造健康活力的家庭運動時光，結合球場多項親子互動關卡，讓大小球迷都能感受運動樂趣，展現企業對家庭與員工的深厚關懷。

除親子活動外，近期詐騙案件頻傳，為深化國人防詐意識，全球人壽響應政府政策積極推動「識詐教育」，讓大人小孩透過一系列的活動，一同遠離詐騙，全球人壽也邀請Wing Stars成員一粒與妡0拍攝防詐宣導影片，於主題日當天於球場播映，更配合發送全球人壽「『鷹』援防詐手搖扇」，將球隊應援與防詐知識一把抓，邀請球迷們「扇出」正能量。現場同步設立「全球人壽防詐騙活動攤位」，結合棒球九宮格小遊戲互動，讓民眾快速了解常見詐騙樣態，整合線上線下活動擴大企業影響力，全球人壽攜手民眾，一起三振詐騙!

全球人壽長期深耕台灣體育發展，支持各級棒球不遺餘力，從少棒、青棒到成棒，從國內賽到國際賽事，都有全球人壽為國球喝采的身影。2024年起贊助台鋼雄鷹棒球隊，以實際行動支持台灣職棒，展現企業深耕體育的長期承諾。自2015年起，連年榮獲教育部體育署「運動企業認證」、「體育推手獎」等多項大獎的殊榮肯定。全球人壽將持續以行動力挺體育、提升台灣在國際體壇的能見度，並以「因為愛 責任在」的品牌理念，積極落實企業社會責任。