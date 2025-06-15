投資論壇6月18日舉辦 教戰ETF致勝
ETF投資成為全民運動，經濟日報攜手國內指標型ETF發行機構，18日將舉辦「2025投資大趨勢論壇-解碼ETF致勝策略」，構建投信業者與投資人間的知識平台，為投資人尋找適合當前瞬息萬變投資市場的ETF致勝策略。
在台灣，ETF受益人數超過1,400萬人，且規模逐年增加，目前整體ETF市場規模高居亞洲第三大、債券ETF規模更為亞洲第一大。
本次論壇聚焦六大熱門議題，從一開場直搗「亂世投資 從股票、債券到商品的多元配置」，到「撥開關稅迷霧 掌握債券ETF投資契機」、台股ETF相關的「市值型ETF的機會 大型股與動能的完美結合」，再來聽「女股神的啟示 主動創新你的美股投資」等，希望透過六場專業專題演講，協助投資人帶回下半年投資致勝秘笈。
立即報名
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言