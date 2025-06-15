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投資論壇6月18日舉辦 教戰ETF致勝

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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ETF投資成為全民運動，經濟日報攜手國內指標型ETF發行機構，18日將舉辦「2025投資大趨勢論壇-解碼ETF致勝策略」，構建投信業者與投資人間的知識平台，為投資人尋找適合當前瞬息萬變投資市場的ETF致勝策略。

在台灣，ETF受益人數超過1,400萬人，且規模逐年增加，目前整體ETF市場規模高居亞洲第三大、債券ETF規模更為亞洲第一大。

本次論壇聚焦六大熱門議題，從一開場直搗「亂世投資 從股票、債券到商品的多元配置」，到「撥開關稅迷霧 掌握債券ETF投資契機」、台股ETF相關的「市值型ETF的機會 大型股與動能的完美結合」，再來聽「女股神的啟示 主動創新你的美股投資」等，希望透過六場專業專題演講，協助投資人帶回下半年投資致勝秘笈。

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