金管會三措施助壽險接軌 IFRS17 法人看好兩檔金控股

金管會日前公布壽險業因應近期金融環境變動三項暫行措施，預計6月底前可適用。法人指出，下半年股債波動不確定性仍影響壽險潛在獲利能力及可分配盈餘，目前對金融股投資仍以銀行金控為優先，看好玉山金（2884）、中信金（2891）。

大型本國投顧分析，新台幣兌美元匯率自今年4月以來，升值逾11%，為避免壽險資本適足率低於法定標準200%，造成未能申請適用接軌IFRS17及ICS2.0過渡措施，金管會宣布放寬計算自有資本及風險資本的匯率計算標準從季底值改採半年日均價。

另一方面，新台幣匯幣5月升值幅度過大，衝擊壽險外匯價格準備金餘額，金管會鬆綁措施包括：一、調升有效保單計算責任準備金利率1碼，有助過去銷售低利率保單時的責任準備金提存金額下降。

二、有效保單的計算死亡率改採臺灣壽險業第六回經驗生命表，有助死亡準備金提存金額下降。三、申請壽險業者需每月增加外價金固定提存比例。

法人表示，雖然業者尚未公布可增加外價金金額，推估國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽等六大壽險業業者過去銷售較多利變壽、終身壽的有效保單，準備金提存減少將大幅增加外價金金額。

因應壽險順利接軌 ICS2.0，金管會先前已公布四階段過渡措施，其中，壽險均適用過渡措施為放寬國內上市上櫃股票、不動產、政策性公共建設風險係數，但可選擇性申請過渡措施為淨資產過渡措施、放寬利率風險係數、放寬新興風險係數。

法人評估，金管會三項措施將提升壽險資本適足率及外匯價格準備金餘額，協助壽險業者申請ICS 2.0過渡措施，增加壽險外價金餘額以減少匯損對損益表影響，以避免匯損對損益表衝擊影響壽險保戶解約意願、間接影響壽險流動性。