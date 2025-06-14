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蔡明興：台幣升值有利有弊 但別太快太猛

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台幣匯率大升成為多家壽險型金控股東會上，最受關注的話題。記者侯永全／攝影
台幣匯率大升成為多家壽險型金控股東會上，最受關注的話題。記者侯永全／攝影

五月以來，台幣匯率大升造成壽險公司虧損，這也成為多家壽險型金控股東會上，最受關注的話題。富邦金董事長蔡明興昨受訪時指出，通常匯價升值時，台股也會好，因為外資大量匯入，這對台股、不動產都有利，只是要讓投資人和企業有時間去適應台幣升值的狀況。

對於台幣匯價升值，蔡明興分析，匯率升值有利、有弊，一般台幣升值、股票會漲，包括日前台幣升值，也是外資大舉匯入，所以央行不擋了，「讓他們買貴一些。」而資金因為台幣升值不匯出去，外面還匯進來，當然就漲了。

台幣升值有好有壞，蔡明興分析，好的是進口物價會下跌，「可見未來台灣通膨會下降！」但另一方面，由於匯價升值對出口產業或壽險有所影響，他也希望台幣未來若要升值，不要這麼快、猛，讓各行各業，投資美元的民眾去調整、適應。

台幣這兩天又再大升，蔡明興表示，壽險業一方面增加避險比率，金管會也有幾項新措施，能使業者一路過渡到明年一月一日，等明年接軌新制之後，外價準備金會多出很多，「現在就差這六個月，相信金管會的新制會幫助更大。」

台幣升值，也衝擊壽險金控的配息能力。富邦金控今年配發每股現金股利四點二五元和股票股利○點二五元。雖然富邦金帳上有未分配盈餘三千四百多億元，但蔡明興坦言：「金控沒有現金，雖然帳上有盈餘，但如果子公司（指壽險）不能配，就沒錢，尤其人壽未來要有更多配息空間，金控才有能力配息！」

中信金控總經理高麗雪表示，中信金營運是以銀行為主體，保險約占整體金控百分之三十，以台幣保單資金赴海外投資的規模也相對小於同業。

凱基金控暨凱基人壽董事長王銘陽則在股東會上回應，不希望壽險繼續虧損，他也指出，過去人壽是最賺錢的公司，希望股東能有信心，他相信以後壽險仍會是金控旗下最賺錢的公司。

對於壽險五月出現的大虧損，王銘陽也表示，因應匯率風險，將改變商品策略，一是推動外幣保單、二是加強投資型保單、三是再次推出分紅保單，而且會隨時調整避險策略。

富邦金控 壽險 台幣匯率 中信金控

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