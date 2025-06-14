中央銀行戰熱錢，匯市爆量震盪。美元指數走弱，外資昨天大舉匯入逾十二億美元，出口商和投信業也同步拋匯，新台幣昨天一早激升一點五八角、最高攀升至廿九點五○二兌一美元價位，闖破五月初的盤中高點；央行聯手進口商、政府基金進場買匯，且在午盤、尾盤擴大阻升力道，促使匯市豬羊變色，終場小貶○點八分、以廿九點六六八報收，終結連兩升。

2025-06-14 00:08