翁健升任元大金董座
元大金（2885）昨（13）日舉行股東常會改選董事，董事會後宣布，董事長由總經理翁健升任，另自2025年6月13日起至主管機關核准生效前，由黃維誠以執行副總經理身分代理總經理職務，新任總經理於董事會通過後另行公告。
新任董事長翁健為法律專業背景，具備深厚金融專業與管理歷練，曾任寶來證券總經理，併入元大金控後，擔任金控總經理、總稽核、銀行董事長、人壽董事長及創投董事長等重要職務，橫跨集團核心子公司。翁健長期參與集團決策與治理推動，熟稔各事業體營運，將持續深化經營動能，發揮集團跨業與跨境整合之成長效益。
本次元大金高階人事均由內部主管升任，展現集團穩健經營與傳承策略。
針對近期新台幣升值，元大金指出，每升值1角估將影響元大人壽稅後純益約2億元。公司已調高避險比率，目標提升至65%，並規劃增資元大人壽20億元，預期可提高RBC（資本適足率）逾20個百分點。另外，亦致力擴大外幣保單比重、優化資產負債結構，以強化整體財務韌性。
此外，元大銀行正積極布局高資產客群理財市場，已向主管機關申請開辦家族辦公室業務，未來將整合財富傳承、遺產、稅務規畫、慈善業、等全方位同時結合金融投資、信託、保險和融資等服務，協助客戶實現財富增值和永續傳承目標。
元大金去年稅後純益達到358.3億元，每股稅後純益（EPS）為2.77元，在14家上市金控中，經營績效穩居第四名。 元大金公告除息交易日為7月1日，現金股利發放日訂於7月23日。
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