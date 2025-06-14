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玉山金衝刺證券投資

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山金（2884）昨（13）日舉行股東會，通過配發現金股利1.2元、股票股利0.1元。玉山第四個十年目標是成為全方位金控公司，強調會加強證券領域投資，投信扮演重要角色，雖非重資產且獲利不大，但卻很有戰略價值。

玉山金董事長黃男州在股東會上報喜，今年前五月獲利141.5億元，成長率34.7%居所有金控第一名，且其餘金控皆負成長，顯示玉山表現不錯。

總經理陳茂欽首先報告去年營運概況指出，2024年全球經濟受惠於AI產業呈現溫和成長，台灣經濟表現亮眼，成長居亞洲四小龍之首。金控稅後純益261.2億元創新高，年成長20.2%，EPS 1.63元、ROE 10.68%。

有股東發言關切玉山過去曾賣掉投信，如今買回後對未來展望，陳茂欽回應，收購保德信投信在5月經金管會同意，將於7月1日正式交割。玉山第四個十年目標是成為全方位金控公司，會加強證券領域投資，投信扮演重要角色，雖非重資產且獲利不大，但卻很有戰略價值。

股東還詢問高雄亞灣資產管理專區規劃，玉山銀行總經理林隆政說，亞洲資產管理中心是政府重要政策，玉山已申請相關業務，高雄分行所在地的旗艦大樓將另外成立一家亞灣分行，證券子公司和即將併入的保德信投信屆時也會進駐旗艦大樓，未來將串連海外新加坡和香港分行，提供高資產財管2.0客群全方位平台服務。另會持續擴大海外版圖。

黃男州補充，玉山海外獲利排國銀第二，今年預計10月美國達拉斯辦事處開業。另柬埔寨子行會增加一分行。明年估加拿大多倫多分行開業，印度正申請中。

股東會 玉山金

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