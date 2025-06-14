凱基金三措 施降低匯兌風險

凱基金控（2883）昨（13）日股東常會，通過去年盈餘分派每股配發現金股息0.85元及股票股利0.1元，並順利改選九席董事，王銘陽、沈榮津分別續任正、副董事長。針對股東關切壽險承受匯損慘虧，王銘陽表示將採商品三策略降低匯兌風險，有信心凱基人壽仍將是凱基金最賺錢子公司，不會繼續虧錢。

王銘陽主持凱基金控股東會，開場致詞表示，凱基金控去年合併稅後純益335.5億元，年增77%，每股稅後純益（EPS）為1.97元，合併股東權益報酬率（ROE）持續回升至11.8%。去年也完成更名「凱基金控」以強化集團品牌形象，並將透過「ONE KGI」策略整合旗下集團資源，提升客戶體驗和集團綜效。

獲利高成長股利水準也拉高，昨天股東會通過每股配發0.95元股利，其中包含現金股息每股配發0.85元，股票股利每股0.1元，這是凱基金控睽違13年後再度恢復發放股票股利，今年的股利決策也重新定錨凱基金控的股利政策，未來不會再只發現金股息。凱基金昨天收盤價16.3元，估算現金股息殖利率高達5.21%。昨天並因應限制員工權利新股失效因素，調高普通股每股現金股息為0.85000699元，總股息金額不變，預定6月30日除息交易，7月30日股息入帳，股票股利除權交易日則再另訂。

股東也關切凱基金5月單月稅後淨損達73.63億元，因子公司凱基人壽5月匯損衝擊嚴峻，累計凱基金前五月稅後純益縮水至18.61億元，年減85%，EPS縮至0.11元，凱基人壽累計獲利由盈轉虧，前五月稅後淨損13.9億元，股東擔心壽險會繼續虧？對此身兼凱基人壽董事長的王銘陽回答，不希望壽險繼續虧損，過去人壽是最賺錢的（子）公司，「我相信以後也會是」。

王銘陽在股東會上向股東表示，壽險持有很多外幣資產，因此5月出現很大虧損，對經營團隊也是很大的shock，從投資面考慮與商品面考慮，過去壽險面臨現金流問題，國內投資環境改變很多，包括ETF很多、可以投資國外，導致保單出現解約潮，變成現金流出，過去商品不論台幣、美元，屬於現金快速流進來的商品，現在因匯率風險還是存在，所以要改變商品策略，主要可分三項。

王銘陽說，一是推動外幣保單，從凱基人壽自己通路推外幣保單，到外部通路也會加強；其次是加強投資型保單，因相關風險公司承擔得比較小；三是分紅保單，過去凱基人壽前身中國人壽在台灣是第一家推分紅保單，現在再次推出，分紅保單七成盈餘會歸保戶，公司只占三成，也可風險分散。凱基人壽會監控匯率變化，隨時關注匯率變動以機動調整避險策略。

王銘陽說，「我們當然不希望人壽繼續虧損，團隊會繼續努力、繼續賺錢，過去人壽是凱基金控最賺錢的（子）公司，我相信以後也會是。」

凱基金控昨天改選九席董事，其中四席變動，包括現任國喬石化董事長邱德馨將回鍋，成為唯一的女性與自然人董事，以及緯來電視網董事長李鐘培、凱基金控執行副總暨法務長顏志堅，獨立董事新面孔為歷任統一超營運長、全聯執行長的謝健南。