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重量級金控股東會／中信金 陳佳文任董事

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信金（2891）昨（13）日召開股東常會，完成董事（含獨立董事）改選，備受關注的辜仲諒雖名列當選董事，但會後即如先前所言遞交辭呈，由中信銀行董事長陳佳文遞補成為新一屆董事，完成法人代表更換。

中信金第九屆董事（含獨立董事）被提名人名單有七人入列，昨日全數當選，包括現任董事顏文隆、辜仲諒、吳一揆等三人，以及獨立董事楊聲勇、劉長春、許文彥與季崇慧四人，不過辜仲諒如先前聲明，宣布辭任，法人仲遠投資股份有限公司改派代表人，由中信銀行董事長陳佳文成為新一屆董事。

另外，中信銀董事名單也出現三位新面孔，前華航董事長趙國帥、美國子行董事長鄭泰克、菲律賓子行董事長王正新都在董事名單，中信金表示，國際市場波動，需要具有國際視野、經營管理經驗的人才，將借重趙國帥國際經營經驗，掌握國際脈動。

中信金總經理高麗雪昨天在股東會後接受採訪，肯定金管會針對壽險業拍板的三項暫行措施，對壽險公司有正面幫助，但需在公允揭露與市場環境間做一取捨，中長期因應策略尚待進一步評估與確認。台壽已獲准發行300億次順位公司債，預計一年內分次發行，至於中信金目前無發債計畫。

高麗雪表示，台壽至5月底外匯價格變動準備金為31億，較原99億減少，至於是否申請外匯準備金新制仍在評估。

近兩日新台幣匯價又再升值，高麗雪表示，對未來升值已做準備，並不擔心台壽半年報接軌問題，RBC（資本適足率）達標屬基本要求。

董事長 中信銀行 中信金

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