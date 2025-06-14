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重量級金控股東會／華南金 林知延接副董

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
華南金副董交接儀式，林明成（左）將印信交給林知延（右）。華南金／提供
華南金副董交接儀式，林明成（左）將印信交給林知延（右）。華南金／提供

華南金（2880）昨（13）日召開股東常會改選董事，擔任20年金控副董事長的林明成退出董事會，由長子林知延接任金控副董事長，同時續任子銀行副董事長。

昨是由林明成將印信交給林知延，完成華南金民股林家的家族永續傳承。

林明成育有三子一女，長子林知延一直擔任銀行董事，直到2015年才轉任為銀行副董事長，近20年後的今天，從父親手上接下金控副董事長重擔，林明成僅為單一大股東。

林明成1969年進入華南銀行，歷任董事、常務董事、副董事長，2001年起擔任華南金董事長，2010年轉任金控副董事長至今，帶領華南金融集團達56年，期間成立了華南金控為國內首家金控公司、銀行組織改造、興建總行大樓並啟用資訊大樓。

林知延從2000年起擔任華南銀董事，2001年起兼任華南金董事，2015年起擔任華南銀副董事長，昨從父親手上接下印信，完成世代交替。

華南金長年都是「公民共治」。每三年一次改選席次都是公民股共同協調，今年為因應獨董需占總席次三分之一規定，華南金一般董事、獨董，各從目前15席、四席，調整為11席、六席。

董事長 華南金控 林知延

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