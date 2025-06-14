重量級金控股東會／富邦金 蔡明興秀高EQ

富邦金（2881）昨（13）日召開股東常會，通過配發股利每股現金股利4.25元、股票股利0.25元共4.5元，歷史新高。但現場小股東抱怨「股利配太低了」，對此，富邦金董事長蔡明興展現高EQ回應，與股東目標一致，希望壽險接軌後在現金股利方面能持續增加。

他強調，「金融業走得遠才會贏，不是走得快」，股利政策需平衡短期股東利益跟公司長期穩健目標。

金控接班陸續進行中，蔡明興兒子蔡承儒進入富邦金董事會近三年，外界關注其近況，蔡明興說，「蔡承儒本來就是學商的，在金融機構待了十多年，學習得還蠻順利，目前他花較多時間在投資上，現在投資主管也是40幾歲，兩人年紀相仿，因此做得很愉快，但因為富邦規模較大，還需更多時間學習。」

針對小股東關切今年股息配發率才41.8%，低於其他金控。蔡明興表示，富邦金現金殖利率、配息率跟同業差不多，「我的持股很多，配息多是有利的事，因此與股東們目標絕對是一致的」，但並非是他不想配更高，以富邦人壽為例，其上繳股利最後得到核准150億元，已是爭取到最高的，未來希望隨著壽險會計制度改變，主管機關對配息方法會有新思維，有機會多配息一點。

蔡明興說，金融業是高度監理行業，獲利得先提列10％法定盈餘公積，再提列20％特別盈餘公積，再加上各種準備金，並非賺到的錢都可100％分配，金控本身沒現金，都是帳面盈餘，若子公司沒錢上繳，金控也要借錢配息，因此，富邦金如今淨值9,000多億，是所有金控最大，即便遇到匯率風暴，體質也令人安心。