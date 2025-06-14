重量級金控股東會／國泰金 蔡宗翰升副董

國泰金（2882）昨（13）日股東常會改選董事，集團新一代成員—國泰金董事長蔡宏圖長子蔡宗翰、蔡宏圖胞兄蔡政達長子蔡宗諺進入董事會，並推選蔡宗翰為國泰金副董事長，透過專業傳承持續精進公司治理與永續經營。

國泰金表示，蔡宗翰持續透過豐富的金融實務與法學專業背景，致力推動集團數位轉型、業務創新，並積極整合集團綜效，推展具國際規模的資產管理業務，蔡宗翰豐富的歷練，結合國泰金旗下銀行、保險、資產管理三大核心引擎，具備國際化前瞻視野，重視實作執行，投入業務與營運，展現卓越領導力與對集團的承諾。

新任董事蔡宗諺目前擔任國泰人壽、國泰建設董事及國泰健管副董事長，專注不動產相關事業領域，持續推進多角化經營，跨足健康管理及觀光商旅，精進多元穩定獲利模式，助益國泰建設穩健轉型為全方位不動產綜合開發商。

國泰金總經理李長庚昨天表示，「很高興有年輕生力軍加入」；副董蔡宗翰深耕數位金融、數位轉型，成效有目共睹；新任董事蔡宗諺專注國泰建設地產及健康相關領域，國泰在桃園高鐵站附近興建水族館，最初構想就是蔡宗諺提出。