金控雙雄董座 都關切匯率…強調金管會新措施將對壽險業有幫助

金控股東會密集登場，國泰金（2882）董事長蔡宏圖昨（13）日表示，過去一年大家看到從沒看過的情況，市場最關心的是美國關稅政策和新台幣匯率，隨美國和多國協商，最終希望台灣的影響降到最低。富邦金董事長蔡明興則表達，希望台幣如果要升值，不要太急太快，讓大家有些時間調整適應。

七家金控股東會昨日同時登場，蔡宏圖在股東會致詞時表示，現在市場最關心的兩件事是美國關稅政策和新台幣匯率，國泰金經營雖辛苦，但成果不錯；美國剛開始提出關稅政策時是一顆震撼彈、全球都受影響，隨美國和多國展開協商，現在變成一齣連續劇，沒人知道最終結果，但希望對台灣的影響能降到最低。

蔡宏圖也談到匯率問題。新台幣5月突然升值，壽險公司都調整了避險比率、採取因應措施，金管會也同意調整相關措施，預計6月底前會公布，對壽險業將有顯著幫助。

蔡宏圖強調，台灣經濟成長保住2%沒有問題，但美國和中國大陸是全球最大消費市場，兩國經濟成長對全球發展非常重要，未來將持續關注關稅議題，也希望下半年不確定因素能夠減少，對未來經營更有規劃能力與期待。

國泰金總經理李長庚表示，資本市場最怕「不知道明天會發生什麼事」，但現在川普好像不用睡覺、24小時都在發文，不幸的是他有很大影響力，資本市場不喜歡不確定性，投資人或企業經營者必須練就「在混沌中找到方向」的功夫，如果這四年可以存活得很好，不論是企業、國家或個人，功力都會大增。

國壽執行副總林昭廷指出，國泰人壽的「第二桶金」非常豐厚、可轉列外匯價格變動準備金，今年底前就算新台幣匯率升破29元也不成問題。

富邦金董事長蔡明興。聯合報系資料照

蔡明興昨日也在股東會上，針對新台幣、股市等近期波動劇烈提出看法，他表示，台幣升值有好有壞，好的部分是進口物價下跌，但對出口產業或壽險業則會有影響，希望台幣如果要升值，不要太急太快，讓各行各業或投資美元的民眾，有些時間去調整適應。

對於以色列對伊朗發動攻擊，蔡明興分析，雖然以色列聲稱與美國沒有關係，但美國與伊朗談判正進行中，應為軟硬兼施做法，油價也應聲上漲，世界局勢不安。他指出，美國總統川普支持以色列，希望伊朗放棄核武，但可能要有交換條件，例如取消石油出口管制，當然希望和平，希望任何地方都不要再發生戰爭。

玉山金總經理陳茂欽指出，川普貿易政策為全球經濟帶來高度不確定性，對以出口導向為主的台灣恐造成相當影響。所幸在半導體、AI、新能源車、機器人等產業熱潮持續暢旺，半導體將扮演領頭雁角色。今年全球景氣仍偏正向，但風險與機遇並存。