響應世界環境永續 全盈+PAY 擴大綠色金融應用場景

響應世界環境永續，全盈+PAY「減碳贏家」首次結合市民永續公司及群益金鼎證券，共同推出永續綠生活活動，結合行動支付、永續科技與金融理財三大領域，擴大綠色金融應用場景，落實金融永續目標，實踐消費、交通、金融」綠色三環鏈，打造全民參與的低碳生活新樣貌。

全盈+PAY表示，即日起至6月30日前，民眾只要開通全盈+PAY「減碳贏家」服務，並註冊「全民碳集：美麗城市」與綁定全盈+PAY帳號，登記「永續綠生活：全盈與群益陪您聰明消費ｘ理財」活動，完成指定通路減碳任務，即可在該平台上獲得獎勵金兌換限量全盈+PAY儲值金。

全盈+PAY總經理劉美玲表示，減碳贏家服務自2024年5月啟用以來，合作領域已跨足金融、零售、科技資訊、化妝品製造與交通運輸等產業，總減碳紀錄約110公噸，相當於減少近72萬個寶特瓶使用。「我們積極尋找志同道合的永續夥伴，透過策略聯盟與資源整合，不僅讓創新商業模式與永續並行，也讓減碳行動更多元便利，建立日常生活中的低碳消費行為與習慣。」

減碳贏家持續推動綠色消費邁向永續淨零，引導消費者在各種生活場景中透過消費、購物就能落實減碳。目前全盈+PAY有逾48萬個支付點，今年也將進一步拓展綠色場景，包括電動機車、電子書、循環共享服務，如共享電源、雨傘等。另外，繳費、理財等微金融服務也將朝向無紙化形式。

本次永續綠生活活動中，市民永續公司以應用區塊鏈和金融科技核心技術，建立永續獎勵機制，提高消費者參與的動力，市民永續公司創辦人林庠序表示：「透過財務工具的使用進而推動永續，沒有比給予獎金更直接有效的方式。」群益金鼎證券則期待更多消費者參與響應，成就一股綠色影響力，讓地球永續。

此外，全盈+PAY攜手群益金鼎證券推跨界會員經濟活動，期間內開立群益證券全新戶者，交易每達100萬元可獲得 iPhone 16 Pro抽獎機會乙次，抽獎機會無上限，總中獎名額高達50名。