臺灣企銀推台北綠食巡禮 台灣 Pay 享20%現金回饋

臺企銀（2834）推廣淨零綠生活，鼓勵消費者至友善環境的綠色環保餐廳消費，攜手台灣Pay推出「悠遊台北綠食，台灣Pay專享20%現金回饋」活動，活動期間前往台北市大安區、中正區及信義區指定綠色環保餐廳，透過TWQR「台灣Pay」掃碼消費，即可享20%現金回饋（非即時回饋）。

活動期間自今年6月1日至10月31日止，民眾只要至環境部認證且為臺灣企銀指定的綠色環保餐廳，使用TWQR「台灣Pay」綁定臺灣企銀金融卡或帳戶進行支付，可享20%現金回饋，每一金融卡或帳戶於活動期間內，回饋上限新台幣500元，活動回饋總金額110萬元。

臺灣企銀與台灣Pay鎖定擁有眾多熱門網紅餐廳的大安區、中正區及信義區，主打符合環境部標準提供環保、低碳供餐或用餐環境的「綠色環保餐廳」，如發肉燒肉餐酒敦化本店、龐德羅莎美式餐廳、TBS剔邦饈無菜單鐵板燒等，透過台灣Pay掃碼付款的高額回饋。