快訊

中東戰雲密布！市場避險需求增加 美股道瓊早盤挫逾600點

雨炸高雄畫面曝！她搭小黃上班笑「岸上好多人」 1.8萬人按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣企銀推台北綠食巡禮 台灣 Pay 享20%現金回饋

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀積極推出台灣Pay消費現金回饋活動，讓卡友開心消費兼省錢。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀積極推出台灣Pay消費現金回饋活動，讓卡友開心消費兼省錢。圖/臺灣企銀提供

臺企銀（2834）推廣淨零綠生活，鼓勵消費者至友善環境的綠色環保餐廳消費，攜手台灣Pay推出「悠遊台北綠食，台灣Pay專享20%現金回饋」活動，活動期間前往台北市大安區、中正區及信義區指定綠色環保餐廳，透過TWQR「台灣Pay」掃碼消費，即可享20%現金回饋（非即時回饋）。

活動期間自今年6月1日至10月31日止，民眾只要至環境部認證且為臺灣企銀指定的綠色環保餐廳，使用TWQR「台灣Pay」綁定臺灣企銀金融卡或帳戶進行支付，可享20%現金回饋，每一金融卡或帳戶於活動期間內，回饋上限新台幣500元，活動回饋總金額110萬元。

臺灣企銀與台灣Pay鎖定擁有眾多熱門網紅餐廳的大安區、中正區及信義區，主打符合環境部標準提供環保、低碳供餐或用餐環境的「綠色環保餐廳」，如發肉燒肉餐酒敦化本店、龐德羅莎美式餐廳、TBS剔邦饈無菜單鐵板燒等，透過台灣Pay掃碼付款的高額回饋。

餐廳 臺灣企銀 美食 綠色 環保 淨零 消費

延伸閱讀

哆啦迷快衝！12米高哆啦A夢快閃現身信義區　「100%哆啦A夢巡迴展」最強打卡任意門 暢遊台北12景點

車模赴醫美診所打牛奶針昏迷拔管 檢警相驗死因

影／馬籍男來台一天卻持兩張金融卡 凌晨在台南ATM大量提款

向家園告別等25年！信義區海砂屋終於都更 她哽咽：天上的爸爸等不及就走了

相關新聞

央行戰熱錢、匯市爆量震盪 因「風向變」加重阻升力道

中央銀行戰熱錢，匯市爆量震盪。美元指數走弱，外資13日大舉匯入逾12億美元，出口商和投信業也同步拋匯，新台幣今天一早激升...

去年為全球第六大淨債權國...今退後一名 央行：退步不是壞事

中央銀行13日公布2024年底國際投資部位，對外資產與對外負債為3兆348.7億美元與1兆4,786.5億美元，均創歷史...

合庫銀再發行綠色金融債 ESG 債券累計發行量突破百億元

合庫銀行將於6月26日發行11億元綠色金融債券，為合庫銀行近年來發行第七檔ESG債券，所募資金將全數用於綠色投資計畫之放...

致力 ESG！兆豐銀行再發綠色債券 累計已發6檔共80億元

兆豐金（2886）旗下兆豐銀行自2020年發行第一檔綠色金融債券後，陸續發行2檔可持續發展債券、1檔社會責任債券及1檔綠...

臺灣企銀推台北綠食巡禮 台灣 Pay 享20%現金回饋

臺企銀（2834）推廣淨零綠生活，鼓勵消費者至友善環境的綠色環保餐廳消費，攜手台灣Pay推出「悠遊台北綠食，台灣Pay專...

推動能源轉型 兆豐銀行再發綠色債券80億元

兆豐銀行（2886）為支持能源轉型，達成2050淨零排放目標，於2025年6月13日再度發行新台幣15億元綠色債券，年期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。