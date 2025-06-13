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推動能源轉型 兆豐銀行再發綠色債券80億元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
兆豐銀行致力推動能源轉型，再度發行綠色債券。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行致力推動能源轉型，再度發行綠色債券。圖/兆豐銀行提供

兆豐銀行（2886）為支持能源轉型，達成2050淨零排放目標，於2025年6月13日再度發行新台幣15億元綠色債券，年期為3年期，票面利率為1.73%，累計永續發展債券發行共6檔，總發行金額為新台幣80億元。

兆豐銀行自2020 年發行第一檔綠色金融債券後，陸續發行二檔可持續發展債券、一檔社會責任債券及一檔綠色債券。

本次債券募得資金，將全數用於協助廠商投入太陽能、風力發電等再生能源轉型，以增進能源多元化及改善環境品質，響應政府綠能減碳政策，促進永續能源發展。

兆豐銀行除持續發行永續發展債券，亦統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力。展望未來，持續以成為「亞太金融業永續典範」為願景，以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，藉由核心業務驅使企業低碳轉型，發展低碳經濟，扮演企業轉型路上的策略夥伴，並透過專業知識與資源共享，助力客戶在全球綠色經濟浪潮中脫穎而出，實現永續轉型資金需求與供給的正向循環。

金融業 綠能 減碳 太陽能 再生能源 兆豐銀行 債券 ESG

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