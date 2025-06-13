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央行戰熱錢、匯市爆量震盪 因「風向變」加重阻升力道

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行戰熱錢，匯市爆量震盪。路透
中央銀行戰熱錢，匯市爆量震盪。路透

中央銀行戰熱錢，匯市爆量震盪。美元指數走弱，外資13日大舉匯入逾12億美元，出口商和投信業也同步拋匯，新台幣今天一早激升1.58角、最高攀升至29.502元、闖破5月初的盤中高點；央行聯手進口商、政府基金進場買匯，且在午盤、尾盤擴大阻升力道，促使匯市豬羊變色，終場翻貶0.8分、以29.668元報收，終結連兩升。

匯銀主管指出，美元指數跌破98，吸引外資、投信與出口商一早就進場大賣美元；不過，以色列空襲伊朗，導致市場避險情緒升溫，國際美元反彈，加上央行擴大阻升力道，令新台幣匯率升幅明顯縮減，收盤前央行再度敲進美元買單作價，讓新台幣匯率翻貶作收。市場交投超熱絡，一天爆出25.155億美元的成交巨量。

匯銀主管表示，外資近兩天源源不絕匯入，實際投入股市的金額少得可憐，頗有「醉翁之意不在酒」，來台不為炒股而有炒匯之嫌，為撲滅炒匯氣焰，央行聯手進口商與政府基金增加美元需求外，也在午盤和尾盤進場調節，新台幣匯率早盤挑戰29.5元關卡未果，終場被央行壓至29.6字頭後報收。

央行統計顯示，過去一周，新台幣匯率累計升值2.63角、升幅為0.89%。

央行資料指出，美元指數今天下跌0.1%，非美貨幣升貶互見，其中具避險功能的日圓上漲0.06%，人民幣匯率小升0.01%；相較於台灣主要貿易對手國貨幣韓元重貶0.64%，新台幣匯率僅小貶0.03%，星元貶值0.02%。

外匯交易員分析，央行今天阻升力道強過前天，主要原因是「風向變了」，美元早盤雖弱，但午後轉強，加上這波外資連接匯入，卻未在第一時間投入股市，具炒匯嫌疑，而央行早盤放手讓匯價升值，可墊高外資匯入成本，尾盤再一舉壓下匯價，讓熱錢無利可圖。

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