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合庫銀再發行綠色金融債 ESG 債券累計發行量突破百億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行將於6月26日發行11億元綠色金融債券。圖／資料照片
合庫銀行將於6月26日發行11億元綠色金融債券。圖／資料照片

合庫銀行將於6月26日發行11億元綠色金融債券，為合庫銀行近年來發行第七檔ESG債券，所募資金將全數用於綠色投資計畫之放款，協助客戶購、建置太陽能及風力發電等設施，可有效節約能源、促進永續能源發展。

合庫銀行自2019年起接續發行了綠色、可持續發展及社會責任等ESG債券，為首家完成ESG三大面向發行目標之公股銀行，截至5月底，累計發行90億元領先各公股銀行，加計6月下旬發行之綠色金融債券，累計發行之ESG債券總額為101億元，為首家突破百億元之公股銀行，充分顯示推動永續金融決心。

合庫近年對ESG領域積極耕耘，日前獲選2025年永續年鑑，名列標普全球ESG分數前5％企業殊榮，國際碳揭露專案（CDP）2024年企業評比入選最高A級企業名單，另亦連續二年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股，顯見集團積極推動減碳淨零，強化企業營運韌性等工作，獲國際肯定。

展望未來，合庫將持續落實永續策略藍圖，並將ESG結合核心本業永續金融，聚焦推動「RISE」-Resilience（建構韌性經營）、Inclusion（領航永續金融）、Synergy（創造多元共融）、Enrichment（豐富環境共好）為策略主軸，具體落實ESG三大面向，積極規劃多元金融商品及服務，運用金融影響力與利害關係人共同追求經濟、環境及社會共融。

減碳 太陽能 合庫 債券 ESG

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