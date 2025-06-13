惠譽授予全球人壽 A (twn) 評等 列入負向評等觀察名單

惠譽國際信用評等公司已授予全球人壽A(twn)的國內保險公司財務實力（IFS）評等和A-(twn)的國內長期評等。惠譽同時將全球人壽的評等列入負向評等觀察名單。

上述評等反映全球人壽中等的公司狀況和獲利的營運業績記錄，但與受評的同業相比較弱的資本水準指標以及相對於權益合計而言較高的風險資產曝險部分抵消上述有利因素。評等列入負向評等觀察名單是基於在5月新台幣兌美元大幅升值後，該公司的資本水準、收益以及其業務風險狀況的風險增加，加上外匯避險成本飆升，且新台幣進一步升值的可能性仍然存在。

惠譽預期在未來3至6個月內解除評等觀察狀態。儘管惠譽尚未觀察到解約率顯著上升，但惠譽認為這對該公司的信用體質仍構成風險。

評等理由指出幣別錯配風險上升：全球人壽的新台幣保單部分由海外債券投資支應，使其面臨台美之間的利率和幣別錯配風險。儘管該公司已對部分資產負債錯配進行避險，但惠譽認為此策略將因避險成本激增而受壓，且未避險部位仍會使該公司面臨幣別大幅波動曝險。

Prism模型衡量的資本緩衝較弱：惠譽預期，如果新台幣兌美元進一步升值，並削弱全球人壽的盈利，則2025年該公司之惠譽全球Prism資本模型得分將面臨壓力。在地化新一代清償能力制度（TW-ICS）於2026年生效前，全球人壽於5月底發行了53.4億台幣的次順位公司債，但新台幣升值可能抵消了債券發行對清償能力狀況的改善作用。截至2024年底，全球人壽的Prism得分處於適中區間的低端。

全球人壽在TW-ICS制度下的資本緩衝是惠譽評估全球人壽信用狀況的關鍵考慮因素之一。 緩衝水準將取決於其從新業務中累積合約服務邊際（ CSM） 的能力、申請TW-ICS過渡措施的情況，以及主管機關對全球人壽收購國華人壽後所授予的行政寬容措施。在現行資本適足制度下，全球人壽獲得行政寬容配套措施，助其管理承接的遺留業務，截至2024年底的資本適足率為274%。

獲利狀況轉弱：惠譽預期2025年全球人壽的淨利將因避險成本上升及台幣升值造成的匯兌損失而轉弱。全球人壽過去維持盈利，2022-2024年間的股東權益報酬率平均為 6%（2024年為8%）。醫療成本上漲導致短期醫療健康險的理賠給付增加，這導致2024年出現死差損，但由強勁的投資回報抵消。

隨著2026年台灣實施國際財務報告準則第17號（IFRS 17），全球人壽將通過銷售更多充分定價的醫療健康險和保障型商品及高利潤的利變型壽險，繼續提增帶動核心收益的CSM，從而逐步彌平國華人壽遺留業務的高負債成本。 然而，與惠譽授評的同業相比，全球人壽仍依賴利差收益。

截至2024年底，全球人壽的風險資產（主要為股票和權益類投資）相等於股東權益和有損失吸收能力準備金的204%。權益投資的增加帶來更好的回報，但使全球人壽的資本水準容易受到不利市場波動的影響，這可能會導致其營運獲利能力出現波動。投資組合的流動性為全球人壽的信用狀況提供支撐。