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林明成之子林知延 正式出掌華南金副董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南金今召開股東會，華南銀副董事長林知延將接任金控副董事長。圖／聯合報系資料照片
華南金今召開股東會，華南銀副董事長林知延將接任金控副董事長。圖／聯合報系資料照片

華南金控今日完成董事會改選，由民股大股東林明成長子，也是現任的銀行副董事長林知延，被選任為副董事長，完成民股林明成家族對於華南金接班的世代交替。

今年包括華南金、國泰金、中信金、元大金等多家金控都有改選，其中華南金與國泰金都有二代接班布局，除了林知延出任華南金控副董事長之外，國泰金控董事長蔡宏圖之子蔡宗翰，亦在下午國泰金董事會獲選任金控副董事長。

林明成擔任華南金副董事長已快20年，此次改選，林明成未在董事名單，外界即已預期會由林知延來接替掌金控副董事長，未來林知延將同時出任金控和銀行副董事長。

華南金是目前八大公股金控、銀行裡，唯一繼續維持公民共治的局面；而此次改選，華南金也擴增獨董席次，由4席增為6席，總席次仍維持17席不變，公股掌握6席一般董事和3席獨董，民股則掌握5席一般董事和3席獨董，席次比為9比8。

華南金董事會已通過提名名單，其中，公股透過財部、台銀提名，分別由現任董事長陳芬蘭、總經理李耀卿出任財政部法人代表，二人此次改選之後將續任，其他代表包括李貞芳、李健鴻、鄭士卿、吳佑輝。

民股法人代表，則包括林明成家族的現任銀行副董事長林知延，及林知佑、林志揚，林知佑為林明成次子，另外還有林明成家族的姻親許博偉之妻許陳安瀾，和其女許元齡。

此次公股民股推派的獨董名單，則包括了林瑞嘉、陳一端、閻正宇、涂三遷、楊民賢、陳松棟，其中，閻正宇、涂三遷、陳一端都是新提名獨董，陳一端為前央行業務局局長，閻正宇曾任日盛投信總經理、涂三遷本身亦為健喬信元生技獨董。

金融業 董事長 華南金控

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