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金管會續推保險業投資六大核心戰略產業 目標增400億

中央社／ 台北13日電

金管會今天表示，「鼓勵保險業辦理六大核心戰略產業、公共投資、長照事業及永續發展債券投資方案」原將在6月底屆滿，為協助產業取得營運資金，方案將增訂第4期，實施期間為今年7月到12月底，訂定保險業整體投資金額增加新台幣400億元。

行政院已在2021年5月21日核定「六大核心戰略產業推動方案」，為配合政府扶植六大核心戰略產業及引導保險業資金投入國內產業及重要建設，協助國內產業發展，金管會已在2022年6月24日訂定「鼓勵保險業辦理六大核心戰略產業、公共投資、長照事業及永續發展債券投資方案」（六大核心戰略產業鼓勵投資方案），鼓勵保險業積極評估並參與投資六大核心戰略產業。

金管會透過新聞稿表示，截至今年3月底，保險業對六大核心戰略產業的投資餘額為1兆6851億元，整體方案的投資餘額為2兆2521億元，相較2022年6月基期，已累計增加2703億元，並已達前兩期設定目標值1500億元的180.2%。

金管會表示，六大核心戰略產業鼓勵投資方案將在今年6月30日屆滿，考量近期國際情勢變化且引導鼓勵保險業投資國內公共建設及實體產業的政策有其延續性，為提高六大核心戰略產業競爭力及協助產業取得營運資金，因此延長方案並增訂第4期，實施期間自今年7月1日至114年12月31日止，並訂定保險業整體投資金額增加400億元，鼓勵保險業積極評估投資六大核心戰略產業。

金管會 保險

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