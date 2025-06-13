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翁健接任元大金董事長 延續穩健經營路線

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
翁健接任元大金董事長。元大金提供
翁健接任元大金董事長。元大金提供

元大金（2885）13日公告，原董事長申鼎籛因任期屆滿，自即日起由前總經理翁健接任新任董事長。此次人事異動係依董事會決議辦理，自114年6月13日生效。

翁健在元大體系歷練豐富，歷任元大銀行董事長、元大金控總經理，並擔任全家便利商店獨立董事，具備豐富的金融與企業經營經驗。此次接棒董事長一職，象徵元大金持續深化內部專業接班制度，也展現穩健經營與穩定領導的決心。

原任董事長申鼎籛自上任以來，帶領元大金穩定成長，推動整合集團資源與永續經營策略，為公司奠定紮實基礎。如今完成階段性任務，交棒給具深厚集團背景的翁健，外界普遍認為有助於元大金延續既有策略方向。

此次異動屬任期屆滿性質，並未涉及其他影響因素，根據公司說明，不構成對股東權益或證券價格有重大影響之事項。元大金強調，公司未來將在新任董事長帶領下，持續追求營運績效與股東價值的穩健提升。

董事長 元大金控

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