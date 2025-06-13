元大金總經理異動！副總黃維誠暫代職務 待新任人選確認

元大金（2885）13日發布重大訊息，宣布自114年6月13日起，原任總經理翁健因職務調整離任，由現任執行副總經理黃維誠暫代總經理職務。公司表示，未來新任總經理人選將由董事會決議通過後另行公告。

本次人事異動屬職務調整性質，非屬辭職或解任，亦未涉及任期屆滿或退休等其他因素。根據公告內容，黃維誠將於新任總經理正式任命前，負責代理相關業務，確保公司營運穩定持續。

翁健自2022年升任元大金總經理以來，推動包括數位轉型、永續金融、子公司協同效應強化等多項核心策略，對集團發展貢獻良多。市場關注後續新任總經理人選是否將延續現有策略路線，或為元大金帶來新一波成長契機。

此次異動因涉及高階經營層更動，依據證交法施行細則第7條第6款規定，屬對股東權益或證券價格可能造成重大影響之事項，因此同步對外公告。