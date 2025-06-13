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國泰金接班布局再跨一步 蔡宗翰掌金控副董事⾧

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金接班布局再跨一步，董座蔡宏圖長子蔡宗翰今日被選為副董事⾧。圖／國泰金控提供
國泰金接班布局再跨一步，董座蔡宏圖長子蔡宗翰今日被選為副董事⾧。圖／國泰金控提供

國泰金控在今日股東常會完成改選，不但國泰蔡家第三代蔡宗翰及蔡宗諺正式進入董事會，下午更召開董事會，選出蔡宗翰為國泰金控副董事⾧，以專業傳承持續精進公司治理與永續經營。

蔡宗翰是國泰金董事長蔡宏圖的長子，蔡宗諺則是蔡宏圖胞兄蔡政達的長子。國泰蔡家第一代是由霖園集團創辦人蔡萬霖創立國泰人壽起家。

國泰金控業務多元，近年規模不斷成長飛速發展，國泰金控表示，蔡宗翰持續透過豐富的金融實務與法學專業背景，致力推動集團數位轉型、業務創新，並積極整合集團綜效，推展具國際規模的資產管理業務，以其豐富的歷練結合國泰金旗下「銀行、保險、資產管理」三大核心引擎，具備國際化前瞻視野，重視實作執行，親身投入業務與營運，展現卓越領導力與對集團的承諾。

蔡宗諺則目前擔任國泰人壽、國泰建設董事及國泰健管副董事⾧，專注於不動產相關事業領域，持續推進多角化經營，跨足「健康管理」及「觀光商旅」，精進多元穩定獲利模式，助益國泰建設穩健轉型為全方位不動產綜合開發商。

國泰金控此次的改選，並改選出郭政弘和王煒二位新任獨立董事。郭政弘曾任勤業眾信事務所總裁及董事⾧、王煒為中磊電子董事⾧暨執行長，兩位分別在財會及科技領域擁有深厚的專業背景與實務經驗 ，將為董事會注入多元與獨立性視角 ，進一步提升公司治理專業性與透明度。國泰金控也表示，本次董事會改選，象徵國泰金穩健傳承與創新轉型並進。

董事長 國泰金控

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