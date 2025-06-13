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富邦金股東會／蔡明興：金融業走得遠才會贏 不是走得快

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦金（2881）董事長蔡明興13日出席股東會後受訪，針對不少股東關切股利政策，他表示，「金融業走得遠才會贏，不是走得快」，認為需平衡短期股東利益跟公司長期穩健目標；另談及兒子蔡承儒的表現，他則笑說，學習得蠻順利，但因富邦規模較大，還需更多的時間。

對於小股東抱怨股利太低，蔡明興股東會後再次強調，金控本身沒有現金，都是帳面盈餘，必須要靠子公司打上來，如果子公司沒錢上繳，金控也要借錢配息，當然你借錢也不能借太多，否則有違保守謹慎政策。富邦金現在淨值9,000多億，所有金控公司裡面最大，而金融業常常會遇到一些風暴，「比如說現在匯率也是一個風暴，你的淨值如果不夠大的話，RBC（資本適足率）可能會達不到，我們現在就屬於比較舒適的情況，RBC、淨值都是高的，體質是令人安心的。」

蔡明興說，「以前三菱銀行的總裁跟我們總裁（蔡明興之父蔡萬才）講過一句話說，『金融業你不用衝，等別人倒你就贏了。』所以最後存在的人就是贏家，因此金融業其實走一個穩健的原則也是十分重要，所以我們必須平衡一些短期的股東的利益跟公司長期穩健的目標，所以也沒辦法，每年都會來被股東罵一下。我們也是多方面考慮，因為金融業走得遠才會贏，不是走得快。」

最後，蔡明興被問到兒子蔡承儒進入富邦金董事會近三年，覺得他的表現如何？蔡明興笑著說，蔡承儒本來就是學商的，也在金融機構待了10多年，算是學習得還蠻順利的，蔡承儒花比較時間在投資上，而現在投資主管也是40幾歲，和他年紀相仿，因此他也做得很愉快，但因為公司規模比較大，所以需要更多的時間來學習。

蔡明興 股東會 富邦金

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