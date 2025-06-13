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富邦人壽分紅保單深受客戶肯定 「這三張」開賣迄今破百億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

面對大環境層出不窮的不確定性，以及台灣超高齡和少子化人口結構變化，富邦人壽自2023年2月起推出一系列分紅保單商品，目前銷售中的分紅保單共22檔商品，商品設計多元協助客戶達到資產累積、財富傳承，或退休金流規劃等不同目標，成功打造分紅保單成為民眾新一代的國民保單。

據內部銷售數據統計，自商品開賣至2025年5月，以「富邦人壽美富紅運外幣分紅終身壽險(以下簡稱美富紅運)」、「富邦人壽富貴長紅分紅終身壽險(以下簡稱富貴長紅)」、「富邦人壽紅運多多分紅終身保險(以下簡稱紅運多多)」等三張分紅保單新契約保費(以下簡稱FYP)均突破新台幣百億元大關，其中又以「美富紅運」更為亮眼，累計超過400億元，廣受客戶肯定與信賴。

「美富紅運」穩坐熱銷寶座 開賣迄今累計超過400億元

分紅保單包括保障型(資產傳承型)以及儲蓄型(退休金流型)分紅商品，涵蓋台幣及美元，繳費年期則包括短、中、長多種年期，客戶可依自身財務規劃需要選擇。無論商品型態，現階段富邦人壽提供台幣及美元分紅商品，在川普關稅政策引發市場震盪，分紅保單「穩中求盈」特性成為市場相對安全的資金避風港，深受退休規劃族、高資產客群及穩健理財族群的青睞。

保障型分紅保單最熱銷的「美富紅運」今年1~5月累計FYP逾93億元，是高保障型的美元分紅保單，投保年齡最高70歲，結合保障終身、穩健分紅與資產傳承三大特色，滿足各世代保險保障、資產累積與財富傳承的需求，包括高齡長者能以分紅保單規劃資產傳承，以及中壯年家庭經濟主力能妥適安排壽險保障守護家人。

「富貴長紅」新台幣躉繳首選 「紅運多多」年年可領生存保險金

除了美元分紅保單外，新台幣分紅商品同樣受到客戶青睞，「富貴長紅」和「紅運多多」分別累計FYP也都超過百億元。「富貴長紅」投保年齡最高80歲，具備一次繳費壽險保障終身特色，同時還有機會享有年度保單紅利及終期保單紅利，開辦迄今累計FYP已突破192億元。另外，「紅運多多」開辦迄今累計FYP逾141億元，投保年齡最高70歲，提供3年繳費年期讓客戶能輕鬆規劃，保障終身守護家人，並具備2重金流特色，保戶年年可領生存保險金，有機會再享年度保單紅利加分退休人生，另外還有終期保單紅利。

富邦人壽財務穩健之經營實力亦展現在分紅帳戶報酬率的亮眼成績，2025年分紅保單的紅利宣告，最高達105%最可能紅利金額水準，且近10年富邦人壽分紅保單紅利實現率，皆達100%最可能紅利金額以上水準。結合公司穩健經營實力與市場趨勢，推出多元分紅保單商品，打造兼顧壽險保障、資產傳承與退休規劃的新選擇，成為市場關注焦點，亦帶動分紅市場整體熱度升溫。

分紅保單「穩中求盈」 不確定時代下的關鍵一步

近年來全球政經局勢不穩定、金融市場劇烈波動，包括2018年美中貿易戰科技股重挫、2020年新冠疫情爆發、2025年川普關稅重拳導致市場股債雙殺，然而在這樣充滿不確定性的十年中，富邦人壽旗下分紅保單皆維持在100%最可能紅利金額以上，其中部分分紅保單年度紅利在2023及2024年更達到105%最可能紅利金額的水準，展現出公司高度抗風險韌性與穩健財務操作能力。

富邦人壽 保單

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