富邦金股東會／蔡明興：台幣升值有利有弊 但不要太急太快

富邦金（2881）13日上午召開股東常會，董事長蔡明興於會後受訪時針對新台幣、股市等近期波動劇烈提出看法，他表示，台幣升值有好有壞，好的部分是進口物價下跌，但對出口產業或壽險業則會受影響。富邦人壽董事長林福星則表示，富邦人壽內部預估目前台幣升值0.1元影響在十幾億左右，但富邦人壽淨值與清償能力仍非常健康，不用太擔心。

新台幣12日終場上漲2.6角、收在29.66元，創下近三年新高紀錄。蔡明興表示，台幣升值有好有壞，好的部分是進口物價下跌，包含石油、大眾物資等，台灣未來通膨應會慢慢下降，但對出口產業或壽險業則會受影響，希望台幣如果要升值，不要太急太快，讓各行各業或投資美元的民眾，有些時間去調整適應。

蔡明興說，過去台幣升值，台股都是上漲的，因為資金湧入，像是昨天台幣兌美元升值2角多，聽說是外資大幅湧入，央行乾脆不擋了，讓它們買貴一點算了。雖然匯率升值，大家需要時間適應，但對台灣資產、不動產與股票是好的，因為資金多了，升值大家就不匯出去了，外面還匯進來，當然就漲了。

蔡明興也說，因應台幣升值，富邦人壽要增加避險比例，採取更多PROXY（替代性避險）之外，金管會也有幾項措施，比方採用第六回合生命表，增加死差，以及增加準備金提列比例0.25％，這些能使業者一路過渡到明年1月1日，等明年接軌新制之後，外匯價格準備金會多出很多，現在就差中間這6個月，希望藉由相關措施順利度過，因應匯率變動。

蔡明興也指出，富邦人壽CSM（保單生效日起預估全期可獲利潤）會朝每年600億元的目標努力，目前產品已大幅地轉型，尤其保單的年期拉長很多，未來保費收入也會愈累積愈多，以前是躉繳，現在是分期繳占大部分，甚至拉長到30年的都有，體質有很大改善。

富邦人壽董事長林福星也回應新台幣升值議題，他表示，匯率的問題大家都很關注，川普關稅投下震撼彈之後，整個金融市場有很大的變化，股票債市匯市都有相當的波動。富邦人壽第一個因應方式就是提高避險比例降低衝擊，內部預估目前台幣升值0.1元影響在十幾億左右，這是整個產業會受到衝擊。

林福星說，壽險公司的資產本來就會有對沖關係，A資產不好B資產就會較好，富邦人壽的資產布局會有穩健的方法，真正對公司的影響不會那麼大。

另外，外匯的影響直接進到當期損益，大家會覺得衝擊很大，但近期金管會也提供壽險業因應的措施，還有準備金的機制，所以真正對損益表影響沒有那麼大，因此即使在這個大環境下，富邦人壽淨值與清償能力仍非常健康，不用太擔心這個事情。

富邦人壽自2023年2月起推出一系列分紅保單商品，目前銷售中的分紅保單共22檔商品，商品設計多元協助客戶達到資產累積、財富傳承，或退休金流規劃等不同目標，成功打造分紅保單成為民眾新一代的國民保單。據內部銷售數據統計，自商品開賣至2025年5月，以「富邦人壽美富紅運外幣分紅終身壽險(美富紅運)」、「富邦人壽富貴長紅分紅終身壽險(富貴長紅)」、「富邦人壽紅運多多分紅終身保險(紅運多多)」等三張分紅保單新契約保費(FYP)均突破新台幣百億元大關，其中又以「美富紅運」更為亮眼，累計超過400億元。