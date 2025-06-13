玉山金股東會／董座黃男州：台積電帶動赴日投資潮 看好日本市場

玉山金（2884）13日舉行股東會，通過配發現金股利1.2元、股票股利0.1元；在回應股東提問時，董事長黃男州表示，銀行、證券及最近併購的保德信投信三家子公司都會進駐高雄亞灣專區，未來將聯合亞洲整體佈局。另一直相當看好日本市場，最近發現台積電（2330）赴日投資也帶動一波台灣到日本投資趨勢，這是金融非常好的機會。

黃男州指出，未來三家子公司進駐亞灣專區預定在高雄四維路旗艦大樓，即目前高雄分行所在地，並聯合亞洲整體佈局，包括香港分行和新加坡分行本就在做私人銀行業務，連綴起來對整體高資產客戶服務可以更好。

現場小股東詢及日本市場展望，他強調日本一直是相當看好的市場，2017年成立東京分行、2023年成立福岡分行、2024年熊本出張所成立，所以現在於日本有三個營業單位，各方面均經營相當好。而最近發現台積電赴日投資，半導體相關產業投資愈來愈多，也帶動一波台灣到日本投資趨勢，這是金融非常好的機會。

玉山金致股東營業報告書指出，第四個十年聚焦4大關鍵發展策略「壯大金控版圖、壯大銀行版圖、科技及綠色雙軸轉型、培育下一世代領導梯隊」。壯大金控版圖方面，玉山過往藉由有機成長、策略聯盟及審慎併購，成長至現今規模，玉山金控資產不僅突破4兆，市值更排名全台灣上市公司前20大，除銀行穩健成長外，證券也必須發展為金控第二成長引擎。展望未來，因應政府「亞洲資產管理中心」政策及保險業接軌IFRS17及ICS2.0規範，玉山也將審慎評估證券、投信及保險業務併購或策略合作，打造完整的金控版圖。