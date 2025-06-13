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台幣升勢起 國泰人壽霸氣回應：「第二桶金」豐厚 升到29也不成問題！

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰金控（2882）13日舉行股東常會，總經理李長庚會後受訪時表示，這兩天新台幣匯率升值的主因是美元指數下跌，其他非美貨幣也同步升值，這樣的情況比較中性，大家比較擔心的是台幣獨強，會衝擊出口產業，而企業能做的，就是提高避險能力。

國泰人壽執行副總林昭廷指出，金管會昨天宣布RBC匯率用均價，以及放寬保單責任準備金計提基礎，因國壽的保單相當龐大、可轉入外匯價格變動準備金的金額非常大，對國壽有很大幫助，就算今年下半年新台幣匯率升破29元也足以因應、不成問題。

至於新台幣匯率升值是否會引發解約潮，林昭廷回應，這幾天解約比第1季來得少，4月初對等關稅剛出來時，因股市跌幅較大，當周解約確實有比較多，但之後都往下走；且新台幣匯率升值會產生匯損，反而是讓保戶解約的誘因變小。

林昭廷也說，國壽已大舉拉高流動性，目前資金水位高達4,500億元，處於非常高的水準，即使市場產生很極端的狀況也足以因應，但維持這麼高的現金水位，並不是為了因應保單解約，而是隨著不確定性慢慢消除，有伺機進場、長期購買股債的機會；長期而言，國壽還是會以美國公司債等固定收益資產為主，股票投資方面，將尋找長期競爭力強的公司，當有較好的投資機會時，就會加碼買進。

對於美國推動穩定幣法案，李長庚今天深入分析，近期穩定幣的發展可說是「天時、地利、人和」，除虛擬貨幣技術成熟外，美元也想延續霸權、解決美債問題，過去像是只有美元的時代，未來有沒有可能變成美元穩定幣的時代，目前仍不得而知，但看起來，美國國內有一批人正想往這個方向走。

李長庚說，現在的穩定幣是實體金融跟虛擬金融間介接的橋樑，不管是USDT、USDC都是與美元連結，美國不只要在實體世界裡享有霸權，在虛擬的世界裡，也要透過穩定幣享有霸權，對幣圈的人來講是「天上掉下來最美好的禮物」，全世界最大的經濟體、最強大的政府要透過立法、國家戰略儲備來推動穩定幣，未來穩定幣的重要性一定會提高。

李長庚認為，這樣的趨勢對不是主流貨幣的國家相對不利，台灣要在懂得自身劣勢下，利用這個發展趨勢，找到可以發展的方向、創造更多應用場景，讓我們在穩定幣的世界裡能有著力點；同時，金融機構也要加緊因應，目前主管機關已看到了這個趨勢、各種相關執照持續開放，國泰金也期待所有子公司在這塊領域要加緊腳步跟上。

國泰金控 台幣匯率

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