元大金股東會／通過配發1.85元股利 完成董事改選

元大金控（2885）13日舉辦114年度股東常會，會中通過113年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表等審查報告，通過去113年盈餘每股配發現金股息1.55元、股票股利 0.3元，合計配發1.85元股利，維持穩定股利政策，並選出第十屆董事共9席。

113年受主要經濟體貨幣政策變化、地緣政治仍存在風險等影響，金融市場波動甚劇，元大金控著重於「聚焦台灣資本市場」及「拓展海外獲利引擎」兩大層面，有效穩定及提升盈餘水準，113年稅後淨利達到358.3億元，每股稅後純益（EPS）為2.77元，在14家上市金控中，經營績效穩居第4名。元大金控今年秉持一貫嚴謹的風險控管原則，靈活應對市場變化，綜觀時局把握市場機會，持續創造績效，深化永續發展作為，發揮金融影響力為社會創造正向價值。

元大金控第十屆一般董事當選人為翁健、黃維誠、馬維建、馬維辰、陳忠源，熟悉公司營運事務，為整體發展奠定穩固基礎；獨立董事楊曉文、王詠心、李滿治、吳宗成，具備金融、證券、銀行、壽險、資安等專業背景，在產業界、學術界皆有卓越表現，有助提升公司治理品質、風險控管與透明度。

秉持「穩固核心、驅動成長」全面成長發展策略，元大金控整合「證券、銀行、人壽、投信、期貨」五大獲利引擎，發揮集團整合效益，穩健成長、提升股東價值；將永續發展融入企業文化與營運策略，連續6年入選道瓊永續指數（DJSI）成分股雙榜，三度勇奪綜合金融服務類全球第一、連續5年獲CDP國際碳揭露計畫最高成績等多項肯定，穩列國內永續標竿企業，元大金控持續發揮金融影響力，帶動產業及社會朝永續共好目標邁進。