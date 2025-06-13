富邦金董座蔡明興：台幣升值有利股市和不動產

對於台幣匯率近期大升，富邦金控董事長蔡明興今日在股東會後受訪時指出，通常匯價升值時，台股也會好，因為外資大量匯入，這對台灣的資產，包括股市、不動產的價值都有利，只是要讓投資人和廠商有時間去適應台幣升值的狀況。

蔡明興致詞時表示，2024年富邦金控除獲利達1,508.2億元創歷史新高外，合併總資產亦維持成長動能，至2024年12月底已逾12兆大關，穩居國內第二大金控公司。今年配發股利每股現金股利4.25元、股票股利0.25元共4.5元，也創歷史新高。

針對有現場小股東抱怨「股利4.5元配太低了」，蔡明興回應，確實讓股東委屈了，但他與股東目標一致，希望壽險接軌後在現金股利方面能夠持續增加。蔡明忠進一步解釋配息政策，雖然富邦金帳上有未分配盈餘3400多億元，但他坦言：「金控沒有現金，雖然帳上有盈餘，但如果子公司不能配，就沒錢，尤其人壽未來要有更多配息空間，金控才有能力配息！」他指出，這幾年的獲利大都保留作為特別盈餘公積，因此，淨值才會這麼高，就是因為多年沒配，他並苦笑表示：「所以股東才會很委屈，包括我自己也是股東！」只希望未來現金股利配發可以持續增加。

他接著說，就連今年就算配發比率僅40%幾，但仍要借錢，因為沒有從子公司收到這麼多配息，而富邦現在淨值也有9千多億，是所有金控裡最大，面對這麼多風暴，淨值若不夠大，RBC（資本適足率）就不會達到，這麼高的淨值也使富邦人壽屬於比較安穩的情況，

他也呼籲股東體認這個處境，並以三菱銀行總裁和已逝的富邦集團總裁蔡萬才所說的一席話：「金融業不用衝，等別人倒就贏了。」指出，所以最後存在的人就是贏家，金融業長期穩健原則很重要，短期的股東利益與公司穩健必須平衡。

對於台幣匯價升值，蔡明興分析，匯率升值有利有弊，一般台幣升值、股票會漲，包括昨日台幣升值2角多，也是外資大舉匯入，中央銀行所以也不擋了：「讓他們買貴一些。」他指出，雖然台幣升值要時間適應，但對台灣資產是好的，包括股票，不動產都有利，而資金因為台幣升值不匯出去，外面還匯進來，當然就漲了，不過他也指出，最主要仍要讓投資人及出口廠商有時間適應這情況。

蔡明興也分析，台幣升值有好有壞，好的是進口物價會下跌：「可見未來台灣通膨會下降！」但另一方面，由於匯價升值對出口產業或壽險有所影響，蔡明興也指出，希望未來若要升值，不要這麼快、猛，讓各行各業，投資美元的民眾去調整、適應。

對於以色列對伊朗發動攻擊，蔡明興分析，雖然以色列聲稱與美國沒有關係，但美國與伊朗談判正在進行中，軟硬兼施，因此外界都認為，美伊一方面談判，另一方面又發動對伊朗核武設施的攻擊，油價也應聲上漲。他指出，美國總統川普支持以色列，因此要伊朗放棄核武，但他反問：「伊朗放棄的話，可以得到什麼條件？」他指出，要對方放棄，也要有交換條件，例如，把石油出口管制取消，否則伊朗也不可能輕易放棄。蔡明興進而舉例，例如，烏克蘭當初呼應美國要求，把核武還給蘇俄，但當初若沒有還，俄羅斯之後根本不會攻打烏克蘭，所以這些問題很難解決，但當然希望和平，希望中東不要再發生戰爭。

台幣這二天又再大升，蔡明興表示，壽險業一方面增加避險比例，採取更多PROXY（替代性避險）之外，金管會也有幾項項措施，採用第六回生命表，增加死差，以及準備金提高0.25個百分點，這些能使業者一路過渡到明年1月1日，等明年接軌新制之後，外價準備金會多出很多：「現在就差這6個月，相信金管會的新制會幫助更大。」

蔡明興也指出，富邦人壽CSM（保單生效日起預估全期可獲利潤）會朝每年600億元方向努力，目前已作充分的轉型，尤其保單的年期拉長很多，未來保費收入也會愈累積愈多，以前是躉繳，現在是分期繳占大部分，體質大有改善。