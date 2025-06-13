華南金股東會／台幣每升值1元 衝擊1.2億元獲利

華南金（2880）13日召開股東會，會中有小股東提問，台幣升值對子銀行外幣部位衝擊，華南金總經理李耀卿說，台幣每升值1元，對銀行影響（稅後純益減少）是1.2億元。

華南銀總經理黃俊智會後坦言，台幣升值將影響出口和經濟，但升勢應不如5月初從33元急升到29元這麼快速，估將在這個區間波動，華南銀將做授信、投資和存款等結構性調整作因應。

銀行獲利三大支柱，是淨利差、手續費、投資收益。黃俊智說，如貢獻手續費的財管業務，在這個時點上，包括匯率與降息期待，會有不同產品可做推薦；又如股市漲跌波動也都有商機，想好對策、減少衝擊，就可增加投資獲利機會。

他說，今年變數很大，穩健，風險可控的前提最重要，需在穩定、健康下成長達成基本盈餘目標，「但不把成長很大」做追求目標，意味著華南銀將維持小幅度成長。