快訊

伊朗反擊了！朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

搭印航赴英展開新生活 一家五口墜機罹難留下「最悲傷合照」

嘉義台3線豪雨坍方…巨大落石從山坡滾落 全路段封閉中

華南金股東會／台幣每升值1元 衝擊1.2億元獲利

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

華南金（2880）13日召開股東會，會中有小股東提問，台幣升值對子銀行外幣部位衝擊，華南金總經理李耀卿說，台幣每升值1元，對銀行影響（稅後純益減少）是1.2億元。

華南銀總經理黃俊智會後坦言，台幣升值將影響出口和經濟，但升勢應不如5月初從33元急升到29元這麼快速，估將在這個區間波動，華南銀將做授信、投資和存款等結構性調整作因應。

銀行獲利三大支柱，是淨利差、手續費、投資收益。黃俊智說，如貢獻手續費的財管業務，在這個時點上，包括匯率與降息期待，會有不同產品可做推薦；又如股市漲跌波動也都有商機，想好對策、減少衝擊，就可增加投資獲利機會。

他說，今年變數很大，穩健，風險可控的前提最重要，需在穩定、健康下成長達成基本盈餘目標，「但不把成長很大」做追求目標，意味著華南銀將維持小幅度成長。

華南銀 台幣升值

延伸閱讀

台積電股價衝千元！小股東「棄息落跑」 網預言：車子變輕開始飆

日本1元硬幣藏神用途！她實測3週證實：真的有效

金融資產評價損失惡化 壓縮配息

發放近千元熊大杯！華南金（2880）紀念品可愛又實用 6/2起開放領取

相關新聞

蔡明興談兒子蔡承儒接班近況：和同齡層相處工作愉快

富邦金控董事長蔡明興之子蔡承儒進富邦金董事會近三年，媒體關注「近距離」的學習成果，蔡明興笑說，他本來就是學商的，也在金融...

新台幣再度走升 蔡宏圖：影響不至於像5月那樣劇烈，但仍要小心以對

新台幣近日再度升值，上午已逼近29.5元價位。國泰金控董事長蔡宏圖今日在股東會上指出，在過去一個多月來，不論是金融業、壽...

富邦金董座蔡明興：台幣升值有利股市和不動產

對於台幣匯率近期大升，富邦金控董事長蔡明興今日在股東會後受訪時指出，通常匯價升值時，台股也會好，因為外資大量匯入，這對台...

富邦金股東會／小股東委屈股利4.5元太低 蔡明興：與股東目標一致

富邦金（2881）13日上午召開股東會，董事長蔡明興致詞時表示，2024年富邦金控除獲利達1,508.2億元創歷史新高外...

玉山金股東會／併購保德信投信具戰略價值 7月正式交割

玉山金（2884）13日舉行股東會，董事長黃男州報喜今年前五月獲利141.5億元，成長率37.4%是所有金控第一名，且除...

富邦小股東不滿股利發放低 要蔡明興別留太多錢

富邦金融控股股份有限公司今天在企業總部舉辦114年股東常會，董事長蔡明興、董事蔡明忠、副董事長曾銘宗等一級主管出席，股東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。