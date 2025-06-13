蔡明興談兒子蔡承儒接班近況：和同齡層相處工作愉快

富邦金控董事長蔡明興之子蔡承儒進富邦金董事會近三年，媒體關注「近距離」的學習成果，蔡明興笑說，他本來就是學商的，也在金融機構待十多年了，學習很順利。蔡明興也表示，兒子花比較時間在投資上，現在投資主管也是40幾歲，和他年紀差不多，因為年紀接近，他也做得很愉快。因為公司規模大，所以需要更多的時間來學習。

另外，富邦人壽現在有三張百億分紅保單，銷售成績亮眼，外界也看好這是蔡承儒在投資部門的學習成果。對此，蔡明興指出，分紅保單最主要因為富邦人壽投資績效不錯，保戶可以信任之外，也是對人壽保險公司資金需求很大的改進，因為分7成獲利給保戶，相對人壽只得到3成，亦只負擔3成的風險，因此對資本耗用較少，也是富壽推分紅保單最主要的原因，同時也有保障的功能，所以銷售很好。