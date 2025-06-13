富邦金股東會／小股東委屈股利4.5元太低 蔡明興：與股東目標一致

富邦金（2881）13日上午召開股東會，董事長蔡明興致詞時表示，2024年富邦金控除獲利達1,508.2億元創歷史新高外，合併總資產亦維持成長動能，至2024年12月底已逾12兆大關，穩居國內第二大金控公司。今年配發股利每股現金股利4.25元、股票股利0.25元共4.5元也創歷史新高。但現場小股東卻抱怨「股利4.5元配太低了」，蔡明興回應，確實讓股東委屈了，但與股東目標一致，希望壽險接軌後在現金股利方面能夠持續增加。

蔡明興於致詞時表示，，富邦金控稅後純益創歷史新高達1,508.2億元，每股純益10.77元，連續十六年蟬聯台灣金融業每股獲利龍頭，金控合併總資產逾12兆，達12兆673億元，較2023年底成長9%，穩居國內第二大金控公司。子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券及富邦投信2024年全年獲利亦皆創下歷史新高紀錄。富邦金控資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）分別為1.30%和17.20%。未來將持續尋求各項合作機會，除致力於提升現有海外事業營運成果，並以亞洲為重心，持續評估併購及參股機會，穩定朝向成為「亞洲一流金融機構」的目標邁進。

但現場卻有小股東認為今年股利配太少，股東表示，買富邦金股票就是買一個希望，富邦金經營有道，賺錢有術，所以股東支持，但去年每股賺了10.77元，股息配發率才41.8%，「真的很心痛」，也低於其他金控，他認為「賺了錢要多給我們小股東，給我們多一點不行嗎？應該也讓小股東享受到」。

蔡明興回應，富邦金現金殖利率跟國泰金差不多，但因為股價比較高，且富邦金還有股票股利每股0.25元，且歷年來也都有填權表現，且今年以資本公積配股是免稅的，配息率其實跟同業差不多，且今年配4.5元是歷年最多的一次。

蔡明興說，「我的持股很多，心裡也希望能多配一點！配息多對我也是有利的事，他也喜歡，因此眾多股東們目標絕對是一致的，大家一起努力，不管是經營績效改善還是說服主管機關，我們絕對不會故意少發股利，會繼續加油！」

蔡明興也提到，並非是他不想配更高，以富邦人壽為例，它上繳股利金額原訂210億元，但金管會最後核准150億元，這已經是爭取到最高的，未來也希望主管機關隨著壽險會計制度的改變，對配息方法應該也會有新的思維，有機會讓人壽子公司多配息一點。

蔡明興說，金融業是高度監理的行業，規定有很多，獲利得先提列10％法定盈餘公積，再提列20％特別盈餘公積，加起來已經30％，再加上各種準備金，所以並不是說賺到的錢都可以100％分配股利，而且在子公司提列過30％，到了金控又得提列一次，但也瞭解主管機關用意，希望金融機構強化資本結構，因應各種經濟環境變動，包括關稅、匯率波動，讓淨值夠大，能因應金融風暴。

至於為何不從未分配盈餘中來回饋股東，蔡明興說明，這是因為金控公司沒有現金，這是帳上的盈餘，現金則要從子公司打上來，子公司若不能配息就沒有錢，但現在人壽的錢大多變為特別盈餘公積，「確實讓股東委屈了，也希望接軌後在現金股利方面能夠持續增加。」

總經理韓蔚廷補充說明，富邦金股利政策是一致的，維持40%到50%的配發率，股利的發放一方面要考慮股東的期望，另一方面股東投資我們公司是為了富邦金控長久的發展，所以必須考量所面對的市場變動，適當的保持資本，因為經營企業都會遇到一些風險，這也是維護所有股東中長期的權益，因此需做出均衡的決定。